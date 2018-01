Wenger bekritiseert arbitrage opnieuw na gelijkspel tegen Chelsea

Wenger noemde strafschop die Chelsea in het Emirates Stadium kreeg "een farce". "Als je hiervoor een strafschop geeft, kun je er tien per wedstrijd geven", oordeelde de Franse trainer.

Scheidsrechter Anthony Taylor gaf Chelsea in de tweede helft een strafschop na licht contact tussen Arsenal-verdediger Hector Bellerin en Chelsea-aanvaller Eden Hazard.

De 'Blues' kwamen via Hazard op 1-1 uit de betwiste penalty en zouden later de leiding nemen. In blessuretijd zorgde Bellerin nog voor de gelijkmaker (2-2). "We wisten dat dit kon gebeuren", zei Wenger. "We moeten er maar mee om zien te gaan."

Onderzoek

Dinsdag opende de Engelse bond FA nog een onderzoek naar het gedrag van Wenger bij de wedstrijd tegen West Bromwich Albion (1-1). Wenger was woedend op arbiter Mike Dean omdat die West Bromwich Albion in de 89e minuut een penalty gaf na een vermeende handsbal van Arsenal-verdediger Calum Chambers.

De Fransman heeft tot vrijdagavond de tijd om zijn verweerschrift in te dienen bij de FA. De officiële aanklacht luidt "taalgebruik en/of gedrag in de kleedkamer van de arbiters dat beledigend en/of ongepast was, en/of de integriteit van de scheidsrechter in twijfel trok".

De 68-jarige Wenger heeft overigens niet het idee dat zijn kritiek nut heeft. "Scheidsrechters komen overal mee weg. Heb je gisteren de wedstrijd tussen Swansea en Tottenham gezien?", vroeg Wenger woensdag aan de aanwezige journalisten.

De scheidsrechter nam in dat duel enige dubieuze beslissingen in het voordeel van de Londense ploeg. "Ik heb er geen regel over gelezen in de kranten vandaag. Er zal niets veranderen en daar moeten we maar mee leren leven."

Beroep

Wenger kondigde vast aan om in beroep te gaan tegen een eventuele schorsing. "Honderd procent. Je kunt elk interview van me terugluisteren. Ik sta achter alles wat ik heb gezegd. Ik zit nu 35 jaar in de voetballerij en ik weet wat ik wel en niet kan zeggen na een wedstrijd."

Vorig jaar werd Wenger al voor vier duels geschorst nadat hij langs de lijn ruzie had gemaakt met Taylor, waarbij hij de vierde official ook een duw gaf.

Na het gelijkspel in de stadsderby staat Arsenal zesde in de Premier League. De komende tien dagen staan er duels met Nottingham Forest (in de derde ronde van de FA Cup), opnieuw Chelsea (halve finale League Cup) en Bournemouth (Premier League) op het programma.

