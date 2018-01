Arsenal op valreep naast Chelsea in vermakelijke topper

Arsenal en Chelsea kregen in de eerste helft al dotten van kansen, maar de keepers van beide ploegen hielden hun doel in het eerste bedrijf schoon. Alvaro Morata stuitte van dichtbij op Petr Cech en een inzet van Alexis Sanchez ging via de hand van Thibaut Courtois en beide palen net niet in het doel.

Het duurde uiteindelijk 63 minuten voordat de eerste treffer een feit was. Jack Wilshere kreeg de bal met enig fortuin voor zijn voeten en schoot fraai via de binnenkant van de paal binnen. Arsenal had de score direct daarna moeten vergroten, maar Alexandre Lacazette vond Courtois op zijn weg.

In plaats van 2-0 werd het al snel 1-1. Chelsea, dat zich vlak na rust al enkele keren gevaarlijk toonde, kreeg een penalty nadat Eden Hazard in het strafschopgebied licht werd getoucheerd door Hector Bellerin. Hazard ging zelf achter de bal staan en rondde koeltjes af.

Alonso

Chelsea dook ook na de gelijkmaker regelmatig gevaarlijk op voor het Arsenal-doel. De grootste kans was voor Morata, maar de spits faalde opnieuw oog in oog met Cech. Na 83 minuten was het alsnog raak voor Chelsea, dat de leiding nam nadat Marcos Alonso van dichtbij binnenwerkte.

Arsenal stevende op een nederlaag af in eigen huis, maar kroop toch door het oog van de naald. Uitgerekend Bellerin, de veroorzaker van de strafschop, schoot in de tweede minuut van de blessuretijd knap binnen: 2-2. Geheel in stijl van de spectaculaire wedstrijd kreeg Chelsea direct na de aftrap twee geweldige kansen om toch nog de zege te pakken, maar Morata stuitte weer op Cech en Davide Zappacosta raakte in de rebound de lat.

Zowel Arsenal als Chelsea schiet overigens weinig op met een punt. De 'Blues' komen op 46 punten en blijven steken op de derde plek, terwijl de 'Gunners' zesde staan met zeven punten minder.

De twee Londense ploegen komen elkaar volgende week opnieuw tegen, maar dan in de halve finales van de League Cup. Arsenal gaat dan op bezoek bij Chelsea op Stamford Bridge.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League

Dost

In de Portugese competitie speelde Bas Dost met Sporting Lissabon de topper tegen Benfica gelijk: 1-1. Gelson Martins zorgde na negentien minuten voor de openingstreffer in Lissabon.

Sporting leek drie punten over te houden aan de topper, maar scheidsrechter Hugo Miguel gaf Benfica twee minuten voor tijd een strafschop na een handsbal. De Braziliaanse aanvaller Jonas schoot van elf meter raak in de linkerhoek en bezorgde de thuisploeg daarmee een punt.

Dost speelde de hele wedstrijd mee bij Sporting, dat door de remise twee punten achter staat op koploper FC Porto (42), dat met 1-2 won bij CD Feirense.

Regerend landskampioen Benfica blijft steken op 36 punten en bezet daarmee de derde plek.