Costa helpt Atletico bij rentree aan bekerzege, Juventus verslaat Torino

Costa maakte in zijn eerste wedstrijd sinds 2014 voor Atletico eveneens zijn eerste minuten van het seizoen. De Braziliaanse spits stond de afgelopen jaren onder contract bij Chelsea, maar was daar sinds afgelopen zomer op een zijspoor beland.

Atletico en Chelsea kwamen in september al tot een akkoord over een transfer van Costa, maar de transfermarkt was op dat moment al gesloten. Atletico mocht bovendien tot januari geen spelers aantrekken door een straf van de FIFA.

Costa speelde tussen 2010 en 2014 ook al voor Atletico, waarmee hij in 2014 kampioen werd. De spits bereikte dat jaar met 'Los Colchoneros' bovendien de Champions League-finale, die werd verloren van stadgenoot Real.

Derde niveau

Costa begon nog wel op de bank tegen Lleida Esportiu, dat uitkomt op het derde niveau. De zestienvoudig international van Spanje viel na 65 minuten in voor Andrea Correa en kwam vlak daarna al tot scoren, waarmee hij de stand op 0-3 bracht.

Diego Godin en Fernando Torres hadden in de eerste helft al gescoord. Antoine Griezmann deed in blessuretijd nog een duit in het zakje, waardoor Atletico zich zo goed als zeker kwartfinalist mag noemen. De return in het Wanda Metropolitano staat dinsdag 9 januari om 19.30 uur op het programma.

Valencia speelde met 1-1 gelijk bij Las Palmas, terwijl Sevilla met 2-0 te sterk was voor Cadiz. Vincenzo Montella zat voor het eerst op de bank bij Sevilla.

Juventus

In Italië slaagde Juventus erin om de halve finales van het bekertoernooi te bereiken. De formatie van trainer Massimiliano Allegri versloeg Torino met 2-0.

Douglas Costa brak na een kwartier spelen de ban met een prachtig schot. Mario Mandzukic stelde na 67 minuten de zege veilig voor Juventus, dat vorig seizoen de beker won door Lazio in de finale met 2-0 te verslaan.

Dinsdag bereikte Atalanta Bergamo al de halve eindstrijd van de Coppa Italia door af te rekenen met Napoli.