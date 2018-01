FC Utrecht neemt per direct afscheid van Braafheid

"Samen met mijn Amerikaanse vrouw en kinderen verhuis ik definitief naar Amerika. Daar wil ik de tijd nemen om tot een definitieve beslissing te komen over mijn loopbaan", aldus Braafheid op de website van FC Utrecht.

Braafheid speelde tussen 2003 en 2007 al 82 wedstrijden voor Utrecht en keerde in de zomer van 2016 terug. In zijn tweede periode bij de Domstedelingen kwam de voormalig Oranje-international tot 25 officiële duels in de hoofdmacht.

"Het gevoel om te vertrekken speelde al langer door mijn hoofd", aldus Braafheid. "Dit, in combinatie met het geringe aantal speelminuten, heeft me doen besluiten mijn contract te laten ontbinden."

Bayern München

Braafheid behaalde de grootste successen in zijn loopbaan bij Utrecht, waarmee hij in 2004 de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal won. Na zijn vertrek in 2007 stond Braafheid achtereenvolgens onder contract bij FC Twente, Bayern München, Celtic, Hoffenheim en Lazio.

Braafheid kwam in totaal tien keer uit voor het Nederlands elftal, waar hij op 11 februari 2009 zijn debuut maakte. De geboren Surinamer speelde bovendien als invaller mee in de verloren WK-finale van Oranje tegen Spanje in 2010.

FC Utrecht bezet momenteel de zesde plaats in de Eredivisie met 28 punten uit zeventien wedstrijden. De club uit de Domstad stelde dinsdag Jean-Paul de Jong aan als nieuwe trainer na het vertrek van Erik ten Hag naar Ajax.

