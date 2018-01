Van Persie met Fenerbahçe in gesprek over ontbinding contract

"Robin is voorlopig vrijgesteld van zijn werkzaamheden", zegt zaakwaarnemer Kees Vos in gesprek met het AD. "We gaan snel met de club in gesprek over een oplossing die voor beide partijen acceptabel is."

Van Persie, die sinds november weer fit is na maanden blessureleed, speelde dit seizoen slechts vier officiële wedstrijden voor Fenerbahçe. De 102-voudig Oranje-international kwam op 24 augustus voor het laatst in actie namens de huidige nummer drie van Turkije, waar hij sinds 2015 onder contract staat.

Een vertrek van Van Persie bij Fenerbahçe zou de weg vrijmaken voor een terugkeer naar Feyenoord, waar hij tussen 2001 en 2004 speelde en bovendien zijn debuut maakte op profniveau.

De spits wordt al een tijdje in verband gebracht met Feyenoord, maar zijn zaakwaarnemer wil daar niks over kwijt. "Mochten we er met Fenerbahçe uit komen, dan liggen in principe alle opties open. We nemen de tijd om daar een goede beslissing over te nemen."

Excelsior

Van Persie, die een deel van zijn opleiding bij Excelsior genoot, speelde naast Feyenoord en Fenerbahçe ook voor Arsenal (2004-2012) en Manchester United (2012-2015). Bij de 'Mancunians' werd Van Persie in zijn eerste seizoen landskampioen en topscorer van de Premier League.

Met het Nederlands elftal werd Van Persie onder meer tweede en derde op de WK's van respectievelijk 2010 en 2014, maar na zijn vertrek naar Turkije raakte de geboren Rotterdammers langzaam uit beeld bij Oranje.

Van Persie werd afgelopen zomer voor het eerst in twee jaar opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar in het WK-kwalificatieduel met Frankrijk raakte hij geblesseerd. Dat was vooralsnog de laatste wedstrijd die de spits speelde.

