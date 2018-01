Club America bevestigt interesse en gesprek met Luuk de Jong

"Onze voorzitter heeft met De Jong gesproken", zei Herrera dinsdag op een persconferentie van Club America, dat derde staat in de Mexicaanse competitie en in 2014 voor het laatst kampioen werd.

In eerste instantie had de 27-jarige De Jong, die nog tot medio 2020 onder contract staat in het Philips Stadion, geen oren naar een overgang naar Mexico, maar volgens Herrera is dat inmiddels anders.

"Hij was eerst verbaasd en zei: Mexico? Het betekent nog niet dat hij zeker naar ons toekomt. Maar wij kijken of het zin heeft om te onderhandelen. Het lijkt wel of hij steeds meer zin heeft."

Girondins Bordeaux

Geruchten over de Mexicaanse interesse voor De Jong deden al langer de ronde. Naar verluidt wil PSV zeven miljoen euro voor de veertienvoudig Oranje-international, die in de zomer van 2014 overkwam van Borussia Mönchengladbach.

In augustus leek De Jong al te vertrekken naar Girondins Bordeaux, maar die transfer ketste op de slotdag van de zomerse transferperiode af.

PSV heeft met Maximiliano Romero al een mogelijke opvolger binnengehaald. Het 18-jarige Argentijnse talent is voor ruim 10 miljoen euro overgekomen van Vélez Sarsfield. Ook Jürgen Locadia kan in de spits spelen, maar hij moet nog enkele weken geblesseerd toekijken.

Zoals het er nu naar uitziet gaat De Jong vrijdag gewoon mee op trainingskamp met PSV naar Florida, waar de selectie van trainer Phillip Cocu zich voobereidt op de tweede seizoenshelft. De Eindhovenaren hervatten de Eredivisie op zondag 21 januari met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.