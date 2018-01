Vitesse zet Büttner uit selectie wegens gebrek aan fitheid

De spelers van Vitesse moesten woensdag op Papendal enkele fysieke metingen ondergaan. Daaruit bleek dat Büttner niet fit genoeg is, waarna Fraser besloot hem niet mee te nemen naar de Spaanse regio Oliva, waar Vitesse vanaf zondag een trainingskamp heeft belegd.

"We hebben hier apparatuur waar we alles mee kunnen meten en de kern is dat hij niet trainingsfit is. Na de laatste wedstrijd tegen PSV was hij al niet fit", verklaarde Fraser in gesprek met Omroep Gelderland.

"Te zwaar? Daar praat ik niet over. Niet trainingsfit houdt bijvoorbeeld in dat hij kwetsbaar is voor blessures. We willen op een bepaald niveau trainen in Spanje. Daarom gaat hij niet mee op trainingskamp en volgt hij hier een traject."

De 28-jarige Büttner, die nog tot medio 2019 onder contract staat in de Gelredome, speelde voor de winterstop dertien Eredivisiewedstrijden voor Vitesse. De afgelopen maanden viel hij geregeld buiten de basisploeg. De 19-jarige Lassana Faye kreeg dan de voorkeur.

Inhaalwedstrijd

Büttner is bezig aan zijn tweede periode bij de Arnhemse club, waar hij de jeugdopleiding doorliep en in 2007 debuteerde in de hoofdmacht.

De afgelopen jaren speelde hij bij Manchester United, Dinamo Moskou en Anderlecht. Afgelopen zomer keerde de vleugelverdediger terug bij Vitesse, dat als nummer acht van de Eredivisie de winterstop inging.

Dinsdag 16 januari hervatten de Arnhemmers het seizoen met een inhaalwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd op Het Kasteel werd vorige maand afgelast vanwege hevige sneeuwval.

