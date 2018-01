El Hamdaoui traint mee bij Jong FC Twente en hoopt op contract

El Hamdaoui zit zonder club na zijn vertrek in januari 2017 bij Al Taawon FC uit Saudi-Arabië. Vier maanden geleden trainde hij al even mee bij AZ, maar dat was puur om zijn conditie op peil te houden.

Bij FC Twente heeft El Hamdaoui wel de intentie om een contract af te dwingen. Hij staat woensdag voor het eerst op het trainingsveld met de selectie van Jong FC Twente, dat uitkomt in de Derde Divisie.

De A-selectie van Twente is dinsdag vertrokken voor een trainingskamp in Spanje. De ploeg van trainer Gertjan Verbeek, die zestiende staat, hervat de Eredivisie op zaterdag 20 januari met een uitwedstrijd tegen Roda JC.

Topscorer

Mocht El Hamdaoui erin slagen een contract te verdienen dan is Twente zijn vijfde club in de Eredivisie. De zestienvoudig Marokkaans international speelde voor Excelsior, Willem II, Ajax en verdeeld over twee periodes bij AZ.

In Alkmaar kende El Hamdaoui zijn meest succesvolle periode. Hij werd in 2009 kampioen met AZ en kroonde zich met 23 goals tot topscorer van de Eredivisie.

In het buitenland kwam El Hamdaoui naast Al Taawon FC uit voor Umm-Salal SC uit Qatar, Tottenham Hotspur, Derby County, Malaga en Fiorentina.