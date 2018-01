Rechtbank verklaart proftak Tweede Divisionist Achilles'29 failliet

Die uitspraak werd dinsdag op verzoek van de Belastingdienst gedaan, meldt zowel de club uit Groesbeek als de KNVB woensdag in een verklaring.

Achilles, dat overweegt in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter, benadrukt in de verklaring dat de vereniging zelf niet failliet is. Er lopen bovendien gesprekken met de KNVB.

De gevolgen voor het eerste elftal en het beloftenteam, dat uitkomt in de Hoofdklasse, zijn nog niet bekend. Het faillissement heeft geen gevolgen voor de overige teams van de club.

Het was al langer bekend dat de proftak van Achilles met financiƫle problemen kampte. De club kreeg in 2016 geen licentie en degradeerde afgelopen zomer definitief van de Jupiler League naar de Tweede Divisie.

Pilot

Achilles maakte in 2013 de overstap vanuit het amateurvoetbal naar de Jupiler League. In de eerste twee seizoenen speelde de club betaald voetbal op basis van een pilot en in het seizoen 2015/2016 werd dispensatie verleend.

Vorig seizoen moesten de Groesbekers voldoen aan een volledige licentie, maar daar slaagden ze dus niet in.

In de Tweede Divisie bezet Achilles na zestien speelrondes de veertiende plek. De club houdt alleen Jong Sparta, ASV De Dijk, TEC en AFC onder zich.