Verbeek baalt van trainingskamp naar Spanje met FC Twente

De reis naar San Pedro del Pinatar, nabij Murcia, was echter al geboekt voordat Verbeek eind oktober in Enschede werd aangesteld als trainer en technisch manager.

"Van de zes dagen zijn er twee reisdagen, waarop we niet al te veel arbeid kunnen verrichten. Er blijft te weinig over", uit de 55-jarige coach woensdag in het AD zijn ongenoegen.

"Na het trainingskamp moet je de jongens ook één of twee dagen vrij geven omdat ze hun gezin of familie niet hebben gezien. De beuk erin gooien heeft zo geen zin."

Verbeek had liever gezien dat FC Twente, dat de zestiende plaats bezet in de Eredivisie, zuiniger met het toch al niet te hoge budget was omgegaan. "Zo'n trip kost al gauw 40.000 euro. Dat geld kun je ook in de pot voor eventuele versterkingen stoppen."

Blessures

De voormalig coach denkt bovendien dat de reis naar Spanje de fitheid van zijn selectie, waarin Luciano Slagveer en Haris Vuckic momenteel geblesseerd zijn, niet ten goede komt.

"Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een winters trainingskamp in warme oorden de kans op blessures vergroot. Omdat je lichaam aan een klimaat moet wennen", aldus de oud-trainer van onder meer sc Heerenveen, Feyenoord en AZ.

Verbeek moet FC Twente dit seizoen naar een veilige plaats in de Eredivisie zien te loodsen. De eerste acht competitieduels onder zijn leiding leverden zes punten op.

FC Twente hervat de competitie op zaterdag 20 januari met een uitwedstrijd tegen hekkensluiter Roda JC. Een week later is in Enschede koploper PSV de opponent en drie dagen daarna komt SC Cambuur naar de Grolsch Veste in de kwartfinales van het bekertoernooi.

