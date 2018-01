Geïrriteerde Guardiola moet City-aanvaller Jesus zes weken missen

Jesus, dit seizoen goed voor tien goals in 27 officiële duels, liep zijn knieblessure zondag al op tegen Crystal Palace. Guardiola bevestigde dinsdag na de winst op Watford (3-1) de wekenlange absentie van de Braziliaan.

De 46-jarige coach wijt de kwetsuur aan het overvolle speelschema rond de feestdagen in Engeland en sprak daar eerder dinsdag al zijn ongenoegen over uit. Guardiola liet zijn irritatie na de wedstrijd tegen Watford nogmaals blijken.

"Iedereen heeft gezien hoeveel spelers er de afgelopen week geblesseerd zijn geraakt", mopperde hij. "We maken ze kapot zo. Het is niet normaal dat wij zondag en nu dinsdag weer spelen. Ik weet dat de show moet doorgaan. Maar de voetbalbond moet spelers ook beschermen."

Revanche

Guardiola was wel blij met de revanche die hij met zijn ploeg tegen Watford nam nadat de wedstrijd op oudjaarsdag tegen Crystal Palace teleurstellend in 0-0 eindigde. Daarmee kwam een reeks van achttien zeges ten einde.

"In het eerste kwartier zag ik een reactie bij mijn spelers. Na rust hadden we door de vermoeidheid puur op resultaat kunnen spelen, maar het tegenovergestelde gebeurde. We speelden geweldig en hadden zelfs nog vaker kunnen scoren."

Naast Jesus moet City het voorlopig nog doen zonder de geblesseerde vleugelverdediger Benjamin Mendy. Kevin De Bruyne raakte tegen Palace ook geblesseerd, maar stond tegen Watford gewoon weer aan de aftrap.

City gaat met 62 punten uit 22 wedstrijden zeer royaal aan kop in de Premier League. De voorsprong op naaste belager en stadgenoot United is liefst vijftien punten. Zaterdag is Burnley de opponent in de derde ronde van de FA Cup.

