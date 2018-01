'Transfersoap rond Van Dijk wierp schaduw over kwetsbaar Southampton'

Van Dijk kreeg vorige week eindelijk zijn zin en stapte voor een recordbedrag van 84 miljoen euro over naar Liverpool, waarmee hij in één klap de duurste verdediger én duurste Nederlander ooit werd.

De 26-jarige Van Dijk diende in de zomer al vergeefs een transferverzoek in bij Southampton, waarna hij weigerde mee te trainen. Dat was een gitzwarte bladzijde in de clubgeschiedenis volgens Krueger.

"Dat bracht ons emotioneel aan het wankelen en was in financieel opzicht een grote gok", vertelt de preses aan de BBC. "Door pal voor onze principes te gaan staan, creëerden we een aardverschuiving."

Kwetsbaar

Southampton bleef daardoor achter manager Mauricio Pellegrino staan, de bijzonder matige seizoensstart ten spijt. "In geen enkel opzicht kan ik één iemand verantwoordelijk houden voor wat hier de afgelopen maanden gebeurd is", aldus Krueger. "Het stond allemaal in de schaduw van onze principes."

"Dat hoofdstuk kunnen we nu eindelijk afsluiten. Die donkere wolk was er en wij lieten een bepaalde vorm van negativiteit toe binnen onze kwetsbare omgeving, die gebaseerd is op positiviteit, creativiteit, eenheid en probleemoplossend vermogen. Ik ben er echt van overtuigd dat we daarnaar terug kunnen keren."

Lange termijn

Na de nederlaag van dinsdag tegen concurrent Crystal Palace (1-2) staat Southampton met twintig punten uit 22 wedstrijden maar net boven de degradatiestreep. Dat is te danken aan een beter doelsaldo dan nummer achttien Stoke City.

Krueger heeft er niettemin vertrouwen in dat de 'Saints' degradatie naar het Championship af kunnen wenden. "Wij geloven erin dat we met deze spelersgroep op de ranglijst kunnen klimmen. Wij zijn een club die denkt aan de lange termijn."

De eerstvolgende wedstrijd voor de club van Wesley Hoedt is aanstaande zaterdag in de FA Cup tegen Fulham. Van Dijk moet nog even wachten op zijn debuut voor Liverpool. Jürgen Klopp wil de Brabander niet te snel brengen.

