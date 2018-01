City herstelt zich van 'misstap', De Roon verrast Napoli in Coppa Italia

Het nog altijd ongeslagen Manchester City verspeelde zondag na achttien opeenvolgende overwinningen weer eens punten in de competitie door een doelpuntloze remise tegen Crystal Palace (0-0).

Dinsdag stelde de ploeg van trainer Josep Guardiola weer orde op zaken. Op eigen veld werd Watford kansloos gelaten door de 'Citizens'. Raheem Sterling en Christian Kabasele (eigen doelpunt) zorgden voor een 2-0 ruststand in het Etihad Stadium.

In de tweede helft besliste spits Sergio Aguero het duel door de derde City-goal te maken. De eretreffer van Andre Gray in de 82e minuut bracht de koploper uit Manchester niet meer in verlegenheid.

Bij de 'Hornets' mochten Daryl Janmaat en Marvin Zeegelaar de volle negentig minuten meedoen als vleugelverdedigers.

Met 62 punten uit 22 wedstrijden staat City fier bovenaan in Engeland. De voorsprong op naaste belager en stadgenoot United bedraagt liefst vijftien punten. Watford staat met 25 punten tiende in de Premier League.

Spurs

Uitgerekend Fernando Llorente zette Tottenham Hotspur in het regenachtige Wales op het goede spoor tegen zijn oude club Swansea. De Spaanse spits kopte in buitenspelpositie binnen, maar dat werd niet waargenomen door scheidsrechter Robert Madley.

Vlak voor het laatste fluitsignaal maakte Dele Alli aan alle onzekerheid een einde door de 0-2 in tweede instantie binnen te schieten namens de Londenaren.

Bij Swansea stond Mike van der Hoorn in de basis. Luciano Narsingh mocht vlak na rust invallen. Leroy Fer werd geen speeltijd gegund door de nieuwe manager Carlos Carvalhal. Michel Vorm bleef negentig minuten op de bank bij de Spurs.

Door de uitzege kwam Tottenham op veertig punten, twee meer dan nummer zes Arsenal. Het gat met Liverpool, dat de vierde plaats die recht geeft op Champions League-voetbal bezet, bedraagt vier punten.

Degradatiekraker

Timothy Fosu-Mensah won met Crystal Palace bij Southampton. James McArthur en Luka Milivojevic bogen na rust de vroege achterstand door een goal van Shane Long om in het St. Mary's Stadium (1-2).

Patrick van Aanholt kwam na de hervatting binnen de lijnen voor Yohan Cabaye, terwijl Jaïro Riedewald op de bank bleef bij de Londenaren. Wesley Hoedt ontbrak in de wedstrijdselectie van de 'Saints'.

De degradatiekraker in het olympisch stadion van Londen tussen laagvliegers West Ham United en West Bromwich Albion werd diep in blessuretijd gewonnen door de thuisploeg. James McClean maakte na een halfuur de openingstreffer voor de 'Baggies', maar die werd na een klein uur tenietgedaan door Andy Carroll. Diezelfde spits zorgde in 94e minuut voor de 2-1.

West Ham verliet zodoende de degradatiezone. West Brom blijft voorlaatste, met evenveel punten als hekkensluiter Swansea City.

Coppa Italia

In Italië drong Atalanta Bergamo verrassend door tot de laatste vier clubs in het nationale bekertoernooi. De club van Marten de Roon stuntte in de kwartfinales tegen de Serie A-koploper Napoli: 1-2.

Timothy Castagne en Alejandro Gomez zorgden voor een comfortabele voorsprong voor de bezoekers uit Lombardije. De late tegengoal van Dries Mertens zette geen zoden meer aan de dijk voor de grootmacht uit Napels.

De Roon deed negentig minuten mee in Stadio San Paolo. Zijn teamgenoot Hans Hateboer werd geen speeltijd gegund door trainer Gian Piero Gasperini.

De tegenstander van Atalanta in de halve finales komt uit de laatste kwartfinale, die woensdag gespeeld wordt: de stadsderby Juventus-Torino. De andere halve finale van de Coppa Italia gaat tussen AC Milan en Lazio.