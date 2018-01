Hoffenheim wil nog niet meewerken aan vertrek Schreuder naar Ajax

De 45-jarige Schreuder werd na het ontslag van Marcel Keizer, Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp bij Ajax direct genoemd als de beoogde rechterhand van de nieuwe hoofdtrainer Erik ten Hag.

Alexander Rosen van Hoffenheim beaamt dat Ajax Schreuder een "aantrekkelijke rol die veel verder gaat dan assistentschap" heeft aangeboden. "Hij heeft ons verteld dat hij die in beraad heeft", zegt de technisch directeur tegen Der Kicker.

Schreuder krijgt echter pas toestemming om te vertrekken als Hoffenheim een nieuwe assistent voor hoofdtrainer Julian Nagelsmann heeft gevonden, benadrukt Rosen. "Een vertrek is pas aan de orde als we iemand op het oog hebben die het moeiteloos kan overnemen, maar dat is nog niet het geval."

Tot die tijd ligt Schreuder nog anderhalf jaar vast bij de huidige nummer zeven van de Bundesliga, die ook bij het uitblijven van een transfer kan rekenen op de volledige toewijding van de oud-coach van FC Twente.

Familie

Nagelsmann begrijpt op zijn beurt wel dat Schreuder oren heeft naar de functie in Amsterdam. "Alfred heeft ook verantwoordelijkheden tegenover zijn gezin. Hij heeft drie kinderen die hun vader nauwelijks zien", toont de 30-jarige trainer begrip voor de situatie van zijn Nederlandse assistent.

Schreuder en Ten Hag kennen elkaar uit hun gezamenlijke periode bij FC Twente. In het seizoen 2007/2008 was Schreuder als speler actief in Enschede en fungeerde Ten Hag als assistent van Fred Rutten.

Ten Hag tekende op donderdag 28 december een contract voor tweeënhalf seizoen bij Ajax. De 47-jarige Tukker werd overgenomen van FC Utrecht, waar hij dinsdag werd opgevolgd door zijn voormalige assistent Jean-Paul de Jong.

