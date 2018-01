Kongolo maakt seizoen als huurling af bij Huddersfield Town

Dat bevestigt Huddersfield dinsdag op de website van de club. De 23-jarige Kongolo wordt bij de 'Terriers' teamgenoot van Rajiv van La Parra.

Kongolo maakte afgelopen zomer de overstap van Feyenoord naar Monaco, maar kwam nauwelijks aan spelen toe bij de Monegasken. De linksbenige verdediger mocht in slechts zes officiële wedstrijden opdraven van trainer Leonardo Jardim.

"Ik ben heel blij met deze stap", reageert Kongolo, die een goed gesprek voerde met manager David Wagner. "Hij gaf me heel veel vertrouwen. De Premier League is een mooie stap voor me en ik wil graag laten zien wat ik kan. Ik heb al wat beelden van Huddersfield gezien en dat zag er goed uit."

Topspeler

Wagner prijst zich gelukkig met de komst van de drievoudig international van Oranje. "Terence is een topspeler die we al volgden in zijn Feyenoord-periode", aldus de Duitse Amerikaan. "Door zijn transfer naar Monaco was hij even onhaalbaar, maar we zijn blij dat we hem alsnog binnen hebben kunnen halen."

"Hij is een talentvolle centrale verdediger en geeft ons achterin meer opties voor de rest van het Premier League-seizoen. Hij past met zijn kwaliteiten binnen onze speelstijl. Hij is atletisch, wendbaar en is zowel bij balverlies als in balbezit agressief. Ik kijk ernaar uit met hem te werken", aldus Wagner.

Het gepromoveerde Huddersfield staat momenteel knap elfde in de Premier League. Kongolo kan zaterdag debuteren in het FA Cup-duel met Bolton Wanderers.

