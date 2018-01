Fischer: 'Advocaat zit er bovenop en dat heeft Sparta nodig'

"Ik denk dat het voor iedereen die bij Sparta speelt heel leuk is dat een oud-bondscoach onze trainer is", zegt verdediger Sander Fischer op de site van de nummer zeventien van de Eredivisie.

"Advocaat is duidelijk en heel eerlijk. Recht voor zijn raap, daar houd ik wel van. Hij zit er direct al bovenop en ik denk dat we dat nodig hebben."

De 70-jarige Advocaat, die in november afscheid nam als bondscoach van het Nederlands elftal, werd op Eerste Kerstdag aangesteld als de opvolger van de ontslagen Alex Pastoor bij Sparta.

De oud-speler van de club moet de Rotterdammers in de tweede seizoenshelft behoeden voor degradatie. De zesvoudig landskampioen heeft momenteel net zoveel punten als hekkensluiter Roda JC. De Limburgers hebben wel een duel meer gespeeld.

Maatregelen

Bij zijn presentatie vertelde Advocaat dat het elftal van Sparta "dood" was en kondigde hij stevige maatregelen aan. De spelers voelden het verschil al op dag één.

"Je merkt dat de sfeer veranderd is, iedereen wil zich opnieuw bewijzen", aldus middenvelder Deroy Duarte tegen FOX Sports. "Advocaat is natuurlijk iemand tegen wie we opkijken. Onbewust denk je wel: dit is een grote trainer. Ik reed met een ander gevoel naar de training vandaag."

Roy Kortsmit kon niet wachten op zijn eerste dag onder Advocaat. "Ik had zin om naar de club te komen en om met Advocaat te werken. Hij heeft duidelijk gemaakt dat er dingen anders zullen moeten gaan om het onderste uit de kan te halen", vertelt de keeper aan FOX Sports.

"In de wedstrijd van vorige maand tegen Feyenoord (0-7 verlies, red.) zag je gelatenheid in de ploeg bij de tegengoals. Dat heeft meneer Advocaat ons ook wel even verteld vandaag. Tot nu toe is het werken met de trainer goed bevallen."

Sparta begint de tweede helft seizoenshelft op dinsdag 16 januari met een inhaalwedstrijd tegen Vitesse op Het Kasteel. Vanaf zondag gaat de ploeg van Advocaat eerst op trainingskamp in Zuid-Spanje.

