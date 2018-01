Wenger moet vrezen voor schorsing na 'beledigen' scheidsrechter

Wenger was woedend op Dean omdat de arbiter West Bromwich Albion in de 89e minuut een penalty gaf na een vermeende handsbal van Arsenal-verdediger Calum Chambers. Jay Rodriguez faalde niet vanaf elf meter, waardoor de Londense club twee punten verspeelde.

De Engelse voetbalbond FA heeft Wenger dinsdag aangeklaagd omdat zijn "taalgebruik en/of gedrag in de kleedkamer van de arbiters beledigend en/of ongepast was, en/of de integriteit van de scheidsrechter in twijfel trok".

De Fransman liet na afloop van het duel op de The Hawthorns ook tegen de media duidelijk blijken dat hij niet blij was met Dean, en het Engelse scheidsrechterskorps in zijn geheel.

"Ik denk dat hij het moment van de handsbal niet eens heeft gezien, ook al zal hij zeggen van wel. Dat maakt me boos, want het gebeurt keer op keer dat scheidsrechters zulke fouten maken. Ik zie geen verbetering", zei hij.

Wenger was dinsdag nog steeds niet helemaal afgekoeld. Op zijn persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Chelsea van woensdag zei hij dat Dean afgelopen zondag "zag wat hij wilde zien" bij de handsbal van Chambers. "Het frustreert mij vooral dat het niet de eerste keer was dit seizoen dat wij werden benadeeld door de arbitrage."

Wenger heeft tot vrijdagavond 19.00 uur (Nederlandse tijd) om te reageren op de aanklacht van de FA.

De 68-jarige manager, die tegen West Brom zijn 811e competitiewedstrijd coachte namens Arsenal, werd vorig seizoen al eens voor vier duels geschorst nadat hij langs de lijn ruzie had gemaakt met Anthony Taylor, waarbij hij de vierde official ook een duw gaf.

'Le Professeur' zal woensdag nog gewoon op de bank zitten in de thuiswedstrijd tegen Chelsea (aftrap: 20.45 uur Nederlandse tijd). De 'Gunners' staan momenteel vijfde in de Premier League met 38 punten uit 21 duels.

