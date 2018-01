Guardiola noemt speelschema Premier League ramp voor spelers

"Als je tegen me zegt dat het huidige speelschema technisch en fysiek goed is voor de spelers, dan antwoord ik: nee, het is een ramp", zegt Guardiola tegen de BBC.

De manager zag bij Manchester City afgelopen week sterspelers Gabriel Jesus en Kevin De Bruyne geblesseerd afhaken. De Braziliaanse aanvaller heeft schade aan een knieband en is vermoedelijk drie tot zes weken niet inzetbaar.

De Belgische middenvelder De Bruyne, die net als Jesus op oudjaarsdag geblesseerd uitviel in het duel met Crystal Palace (0-0), is slechts enkele dagen uit de roulatie.

Traditie

Guardiola kon in zijn tijd bij FC Barcelona en Bayern München de spelers tijdens de winterstop rust geven. "Maar het is hier een traditie om door te voetballen tijdens de feestdagen, ik zal me moeten aanpassen."

"Soms heb je maar drie dagen om te herstellen van een wedstrijd, soms vier en soms twee. Dat is voor alle clubs hetzelfde", aldus de Spanjaard.

"Het is zoals het is. Ik kan mijn mening wel geven, maar denk je dat de autoriteiten daarom iets zullen veranderen? Geen sprake van."

City speelt dinsdagavond in de competitie thuis tegen Watford (aftrap 21.00 uur Nederlandse tijd). Zaterdag (tegen Burnley voor de FA Cup) en volgende week dinsdag (tegen Bristol City in de halve finale van de League Cup) staan er opnieuw thuisduels op het programma.

Met een voorsprong van liefst twaalf punten en een duel minder gespeeld is City royaal koploper in de Premier League.

