NEC stelt Liverpool-assistent Lijnders aan als nieuwe hoofdtrainer

Liverpool en NEC melden het nieuws dinsdag op hun website. Lijnders tekent voor anderhalf seizoen in De Goffert, met een optie op een extra jaar.

Bij de nummer twee van de Jupiler League was Adrie Bogers sinds een halfjaar hoofdtrainer. Eind juni stelde NEC hem en Patrick Pothuizen aan als assistent-coaches.

In juli schoof Bogers door naar de positie van hoofdtrainer, die nog niet was ingevuld na het ontslag van Peter Hyballa. Rob Alflen leek bij de Nijmegenaren aan de slag te gaan, maar zag toch van de functie af.

Sleutelfiguur

Lijnders begon in 2002 als jeugdtrainer bij PSV. Daarna werkte hij zeven jaar in de academie van FC Porto, voordat hij in 2014 bij Liverpool trainer werd van het onder 16-elftal.

In de zomer van 2015 kreeg de Nederlander de nieuw gecreëerde functie van ontwikkelingscoach bij het eerste elftal. Daar werd Lijnders volgens Liverpool "een sleutelfiguur in de staf van manager Jürgen Klopp".

"Ik zou uren nodig hebben om iedereen bij Liverpool te bedanken", aldus Lijnders. "Het is geen gemakkelijke beslissing geweest om hier te vertrekken."

"Het was een privilege dat ik bij deze prachtige club heb kunnen werken. Ik heb het nooit vanzelfsprekend gevonden om op Anfield actief te zijn", zegt Lijnders, die vooral Klopp dankbaar is.

"Deze club heeft echt geluk dat iemand van het kaliber van Jürgen hier manager is. Hij is van wereldklasse. Ik hoop dat ik de vele lessen die ik van hem geleerd heb in de toekomst kan toepassen."

Klopp

Klopp zegt dat het vertrek van Lijnders hem zwaar valt. "Ik voel een vreemde mix van emoties bij het vertrek van 'Pep'", aldus de Duitse manager. "Het doet me pijn dat ik een waardevol lid van ons team kwijtraak. Maar ik ben ook erg blij voor hem, omdat hij nu de kans krijgt om op eigen benen te staan."

"Het is moeilijk om precies uit te leggen welke rol Pep hier gespeeld heeft. Zijn ideeën hebben een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het team."

"Hij heeft een enorm voetbalbrein", vervolgt Klopp. "Zijn bereidheid om te leren en nieuwe informatie tot zich te nemen zorgen ervoor dat hij er bovenuit steekt. Er zal in Liverpool geen grotere fan van NEC Nijmegen zijn dan ik. Deze baan zal slechts het begin zijn van een lange carrière voor hem."

Debuut

Met keeperstrainer John Achterberg blijft er nog een Nederlander werkzaam in de staf van Liverpool. Georginio Wijnaldum en nieuwkomer Virgil van Dijk vormen het Nederlandse deel van de spelersgroep van de huidige nummer vier van de Premier League.

Lijnders leidt in Estepona in Spanje voor het eerst de training van NEC. "Het zegt veel over deze club dat ze heel bewust voor mij gekozen hebben. Ik heb veel geleerd de afgelopen jaren. Ik ben hier echt aan toe.''

Lijnders debuteert volgende week vrijdag als hoofdtrainer van NEC in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De Nijmegenaren staan tweede in de Jupiler League, met een achterstand van één punt op koploper Fortuna Sittard. De Limburgers hebben wel een duel meer gespeeld.

