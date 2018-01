Mourinho haalt uit naar analyticus Scholes na kritiek op United

United speelde zaterdag met 0-0 gelijk tegen Southampton. Na afloop had Scholes de nodige kritiek op de club waar hij zijn hele carrière speelde. Volgens de oud-middenvelder presteerden de spelers en Mourinho onder hun niveau.

"Het enige wat Paul Scholes doet, is kritiek leveren. Hij geeft geen commentaar, maar louter kritiek", foeterde Mourinho maandag na afloop van de gewonnen uitwedstrijd tegen Everton (0-2).

Onder anderen Paul Pogba kreeg kritiek van Scholes te verduren. "Waar is de Pogba die we kennen van bij zijn ex-club Juventus gebleven?", vroeg de oud-speler zich af. "Hij voelt zich niet echt comfortabel in zijn rol op het veld en daar moet de coach naar kijken."

Niveau

Mourinho vindt dat Scholes zich moet realiseren dat niet alle spelers het niveau halen dat de Engelsman als speler van United haalde. De 66-voudig international speelde van 1994 tot en met 2013 maar liefst 718 wedstrijden voor de Engelse topclub en won onder meer tweemaal de Champions League.

"Hij was een fenomenale speler, maar dat betekent niet dat iedereen zo fenomenaal is", aldus de Portugees. "Pogba doet altijd zijn best en soms speelt hij erg goed, soms goed en soms matig."

Volgens de manager van United kan de 66-voudig Engels international zich beter op andere taken richten dan zijn werk voor de televisie. "Scholes gaat de historie in als een fenomenale speler, maar niet als tv-analyticus. Als hij ooit besluit om manager te worden, dan hoop ik dat hij een kwart van mijn successen zal boeken."

Klasse

Mourinho was wel te spreken over het spel van zijn ploeg tegen Everton. "Onze trots, onze inzet, alles was klasse. En daar bovenop speelden we ook nog eens zeer goed."

Hij was vooral lovend over Jesse Lingard, die de eindstand bepaalde op Goodison Park. "Talent zijn is één, maar het is nog iets anders om een zeer goede speler te worden. Sommige spelers zijn niet in staat tot die sprong, maar Lingard maakt die sprong wel. Hij is constanter, flexibeler en leest de wedstrijd beter."

Manchester United bezet in de Premier League de tweede plaats. De volgende wedstrijd van de ploeg van Mourinho is op maandag 15 januari tegen Stoke City.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Premier League