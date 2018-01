Liverpool-manager Klopp wil Van Dijk niet te snel brengen

Van Dijk behoorde maandag bij de net gewonnen uitwedstrijd tegen Burnley (1-2) nog niet tot de selectie van Liverpool. Het is nog onduidelijk of hij vrijdag in het FA Cup-duel met Everton wel in actie komt.

"We hebben een paar testjes gedaan om te zien waar hij staat", liet Klopp na het duel met Burnley weten. "Er is geen haast."

Van Dijk werd door Liverpool voor circa 84 miljoen euro overgenomen van Southampton. Hij is daarmee verreweg de duurste verdediger ter wereld, de Nederlander met de hoogste transfersom ooit en de duurste aankoop in de geschiedenis van Liverpool.

On fire

Klopp is zich ervan bewust dat Van Dijk staat te popelen om zijn debuut te maken. "Hij is on fire en wil echt heel graag, maar we moeten er eerst zeker van zijn dat hij ook kan presteren. Bij de positie centraal achterin is hij ook afhankelijk van anderen op het veld."

De Duitser kijkt bij het brengen van Van Dijk ook naar de lange termijn. "We hebben tijd nodig. Na vrijdag hebben we dat iets meer. Maar uiteindelijk is het niet belangrijk wanneer hij zijn debuut maakt, maar hoeveel goede wedstrijden hij speelt."

Tegen Burnley hadden uitgerekend Ragnar Klavan en Dejan Lovren, de concurrenten van Van Dijk in de verdediging, een groot aandeel in de winnende treffer van Liverpool. In de extra tijd kopte Klavan raak uit een vrije trap van Lovren.

Klopp is dan ook tevreden over zijn verdediging. "In mijn beleving hebben we verdedigend nooit een probleem gehad of een extra speler nodig gehad, al zal Virgil ons zeker gaan helpen."

Instelling

Ook prees de coach de instelling van zijn elftal tegen Burnley. "Het was vandaag niet mogelijk om goed te voetballen. Dit was een van de lastigste wedstrijden."

"We incasseerden een enorme tik met de gelijkmaker, maar we hebben toch nog weten te winnen", concludeerde Klopp. "Het was geen fantastisch voetbal, maar mijn spelers hadden wel een fantastische instelling."

Hij boekte met Liverpool afgelopen zaterdag ook een overwinning op Leicester City (2-1). "Zes punten in twee dagen, dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt."

