United wint bij Everton, Liverpool ontsnapt aan puntenverlies

Bij Manchester United opende Anthony Martial na een klein uur de score tegen Everton. De Fransman schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied prachtig in de rechterbovenhoek.

Jesse Lingard zorgde negen minuten voor tijd voor de beslissing. De vleugelspeler trok vanaf de linkerkant naar binnen en krulde de bal vervolgens schitterend in de kruising.

Voor United is het de eerste zege in vier competitieduels. In de laatste drie wedstrijden speelde de ploeg van manager José Mourinho gelijk tegen Southampton (0-0), Burnley (2-2) en Leicester City (2-2).

Daley Blind viel in de slotfase in bij United. Davy Klaassen en de geblesseerde Maarten Stekelenburg ontbraken in de selectie van Everton, waar Cuco Martina wel negentig minuten in actie kwam.

Door de overwinning komt nummer twee United na 22 wedstrijden op 47 punten. De achterstand op koploper Manchester City, dat dinsdag nog Watford ontvangt, is twaalf punten. Everton bezet met 27 punten de negende plek.

Liverpool

Bij Liverpool tekende Sadio Mané een kwartier na rust voor de openingstreffer tegen Burnley. De aanvaller schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied hard achter doelman Nick Pope. De thuisploeg gaf zich niet gewonnen en werkte in de slotfase de gelijkmaker binnen via oud-AZ'er Johann Berg Gudmundsson, die van dichtbij raak kopte.

Liverpool leek twee punten te morsen, maar ging uiteindelijk toch met drie punten huiswaarts. Ragnar Klavan, een andere oud-speler van AZ, zorgde in de derde minuut van de blessuretijd met een kopbal voor de bevrijdende treffer.

Liverpool, dat zaterdag op Anfield nog een zwaarbevochten 2-1 zege boekte op Leicester City, komt door de overwinning op 44 punten. De 'Reds' nemen de vierde plaats in op de ranglijst.

Van Dijk

In de selectie van Liverpool was tegen Burnley nog geen plek voor kersverse aanwinst Virgil van Dijk. De 26-jarige verdediger trainde maandag pas voor de eerste keer mee. Georginio Wijnaldum stond wel de hele wedstrijd in het veld.

Eerder op maandag speelde Davy Pröpper met Brighton & Hove Albion gelijk tegen Bournemouth: 2-2. Brighton gaf twee keer een voorsprong weg in eigen huis. Bij de bezoekers viel verdediger Nathan Aké een kwartier na rust in.

Erik Pieters en Stoke City gingen nipt ten onder tegen Newcastle United (0-1) en Leicester City was met 3-0 te sterk voor Huddersfield Town, waar Rajiv van La Parra de hele wedstrijd meespeelde.

