Wenger kraakt niveau van 'onaantastbare' arbitrage in Premier League

De kritiek van Wenger kwam nadat zijn ploeg een overwinning uit handen gaf bij West Bromwich, dat vlak voor tijd een strafschop kreeg na een omstreden handsbal van Callum Chambers. Dankzij een benutte penalty van Jay Rodriguez hield de thuisploeg een punt over aan de wedstrijd.

Wenger kon niet begrijpen waarom scheidsrechter Mike Dean een strafschop gaf. "Ik denk dat hij het moment niet eens heeft gezien, ook al zal hij zeggen van wel. Dat maakt me boos, want het gebeurt keer op keer dat scheidsrechters zulke fouten maken. Ik zie geen verbetering", aldus de manager op de site van Arsenal.

Wenger vindt het dan ook hoog tijd om de noodklok te luiden. "We mogen niks zeggen over scheidsrechters, want die zijn onaantastbaar. Maar dat het niveau niet verbetert is wel de waarheid en ik ben niet de enige die het zegt. Dit puntenverlies is een teleurstelling en moeilijk te accepteren, maar we zullen er mee moeten leven."

Speelschema

Door de vijfde remise van dit seizoen heeft nummer vier Arsenal nu 38 punten, liefst 21 minder dan koploper Manchester City. Wenger vindt dat, naast de scheidsrechter, ook het speelschema van Arsenal mede schuldig was aan het dure puntenverlies van zijn ploeg in West Bromwich.

"Twee zaken zijn niet goed geregeld in de Premier League: de arbitrage en het speelschema. West Brom heeft vijf dagen de tijd gehad om zich voor te bereiden, terwijl wij maar twee rustdagen genoten. Ik wil elke dag wel een wedstrijd spelen, zolang de tegenstander maar dezelfde hersteltijd heeft als wij", aldus Wenger, die zich sinds zondag wel de langszittende Premier League-manager ooit mag noemen.

De 68-jarige Fransman zat tegen West Brom voor de 811e keer op de bank als trainer tijdens een competitiewedstrijd van Arsenal. Sir Alex Ferguson kwam in zijn periode bij Manchester United tot 810 duels.

De volgende wedstrijd van Arsenal staat al gepland voor woensdag, als Chelsea op bezoek komt in het Emirates Stadium. De 'Gunners' spelen vervolgens op 7 januari in de FA Cup tegen Nottingham Forrest en drie dagen later in de League Cup weer tegen Chelsea.

