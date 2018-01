Van Dijk ziet Liverpool als 'perfecte match' na afronden recordtransfer

"De cultuur en de historie, maar ook het trainingsveld en de spelers maken Liverpool speciaal. Dit is een perfecte match voor mij en mijn familie en ik kan niet wachten om te beginnen", aldus Van Dijk maandag op de site van Liverpool na het afronden van zijn transfer.

De huidige nummer vier van de Premier League neemt Van Dijk voor circa 84 miljoen euro over van Southampton. De zestienvoudig Oranje-international is daarmee verreweg de duurste verdediger ter wereld, de Nederlander met de hoogste transfersom ooit en de duurste aankoop in de geschiedenis van Liverpool.

Van Dijk zat zaterdag al op de tribune bij de thuiswedstrijd van Liverpool tegen Leicester City (2-1) en kan niet wachten op zijn debuut voor de achttienvoudig kampioen van Engeland.

"Mijn eerste minuten worden heel speciaal", verwacht de oud-speler van FC Groningen, die een contract tot medio 2022 tekende bij Liverpool. "Anfield is een geweldig stadion en het voelt nu al als mijn thuis. Ik wil graag prijzen winnen met deze club en als ik kijk naar de selectie en de potentie van de spelers, dan hebben we geen lange weg meer te gaan."

Wijnaldum

Van Dijk krijgt bij Liverpool onder meer gezelschap van Georginio Wijnaldum, die sinds 2016 voor de Premier League-club speelt. De 27-jarige middenvelder is in zijn nopjes met de komst van zijn landgenoot.

"Virgil is niet alleen een ploeggenoot, maar ook een vriend van mij", vertelt Wijnaldum. "Ik ben erg blij dat hij komt, ook omdat ik nu niet meer de enige Nederlander in de selectie ben."

Wijnaldum denkt dat Van Dijk het niveau bij Liverpool naar een hoger niveau gaat tillen. "Hij is een goede speler en kan ons aan successen helpen. De fans kunnen veel van hem verwachten, ook al moet hij zich nu opnieuw bewijzen. Dat hij naar Liverpool komt, is voor iedereen in de selectie positief."

Van Dijk trainde maandag voor de eerste keer mee, maar kan later vandaag nog niet zijn debuut maken voor Liverpool omdat hij nog niet speelgerechtigd is. De ploeg van manager Jürgen Klopp gaat om 16.00 uur op bezoek bij Burnley.

