Guardiola vindt dat arbiters in Engeland spelers beter moeten beschermen

De Spanjaard reageert daarmee op de schop die Jason Puncheon in de slotfase van de wedstrijd tussen zijn ploeg en Crystal Palace uitdeelde aan Kevin De Bruyne. De Belg kon niet verder en moest per brancard van het veld gedragen worden.

"Laten we onze spelers beschermen, dat is het enige wat ik vraag", liet Guardiola na afloop van het duel weten. "Ik waardeer het fysiek sterke spel in de Premier League, maar de scheidsrechters moeten de spelers beter beschermen. Niet alleen de beste spelers, maar alle spelers."

Hij wil hierover in gesprek gaan met de Engelse voetbalbond FA. "Zij focussen zich erop om onder dit soort dingen uit te komen. Ik weet dat hier meer is toegestaan dan in elk ander land, maar er is ook een grens."

De Bruyne

De blessure van De Bruyne lijkt mee te vallen. "Kevin heeft geluk gehad", zei Guardiola. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de blessure van de middenvelder is.

Behalve De Bruyne viel ook Gabriel Jesus uit in de wedstrijd tegen Crystal Palace. De Braziliaan moest in de eerste helft naar de kant met een beenblessure en is volgens Guardiola een tot twee maanden uit de roulatie.

Met het gelijkspel tegen Crystal Palace kwam er voor City een einde aan een zegereeks van achttien competitieduels. Op 21 augustus verspeelde de ‘Citizens’ met een 1-1 gelijkspel tegen Everton voor het laatst punten in de Premier League.

In blessuretijd ontsnapte City zelfs nog aan de eerste nederlaag sinds 5 april, toen Chelsea met 2-1 te sterk was. Doelman Ederson keerde een strafschop van Luka Milivojevic.

Crystal Palace

Guardiola weet het puntenverlies ook aan het goede spel van Crystal Palace, waar Jairo Riedewald, Patrick van Aanholt en Timothy Fosu-Mensah de hele wedstrijd meespeelden. "Ik moet de credits ook aan Palace geven. Zij vormen een goed team."

"We hadden wat problemen gedurende de wedstrijd, maar in de tweede helft waren we een stuk beter", vervolgde de coach. "We moeten ons nu gewoon focussen op de volgende wedstrijd."

Dat duel staat komende dinsdag op het programma. Dan ontvangt de koploper in de Premier League Watford.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Premier League