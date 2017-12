Palace bezorgt City eerste puntenverlies sinds augustus in Premier League

Door de remise komt er een einde aan een indrukwekkende zegereeks voor City. Alleen Everton slaagde er dit seizoen in een resultaat neer te zetten tegen de 'Citizens' (1-1), die de laatste achttien competitiewedstrijden wonnen.

City slaagde er door de averij in Londen niet in om de langste zegereeks ooit te evenaren in de vijf sterkste competities. Dat record blijft op naam staan van Bayern München, dat in het seizoen 2013/2014 onder Guardiola negentien competitiewedstrijden op rij won.

City verzuimde eveneens om het gat met stadgenoot en nummer drie Manchester United te vergroten tot zeventien punten. De 'Mancunians' kwamen zaterdag op Old Trafford niet langs Southampton: 0-0. Nummer twee Chelsea maakte diezelfde dag geen fout tegen Stoke City (5-0) en ziet het gat met City nu teruglopen naar veertien punten.

Crystal Palace, dat tegen City de hele wedstrijd speelde met de Nederlanders Jairo Riedewald, Patrick van Aanholt en Timothy Fosu-Mensah, bezet met negentien punten de zeventiende plek in de Premier League.

Aguero

City was wel de betere partij tegen Palace en kreeg voldoende kansen om te scoren, maar het ontbrak de bezoekers aan geluk in de afronding. De grootste mogelijkheid was voor Sergio Aguero, die na 23 minuten het veld in kwam voor de ogenschijnlijk zwaargeblesseerde Gabriel Jesus. De Argentijn raakte echter de paal.

In de absolute slotfase was het Crystal Palace dat er met de drie punten vandoor had moeten gaan. De thuisploeg kreeg een penalty na een overtreding van Raheem Sterling, maar doelman Ederson werkte de inzet van Luka Milivojevic met zijn benen uit het doel.

Naast het eerste puntenverlies sinds augustus en het uitvallen van Gabriel Jesus, die minimaal een maand is uitgeschakeld, moest Guardiola vlak voor tijd nog een tegenvaller verwerken. Kevin de Bruyne raakte geblesseerd na een grove charge van Jason Puncheon en werd per brancard van het veld gedragen.

Jesus en De Bruyne zijn niet fit genoeg voor dinsdag, als City de competitie vervolgt met een thuiswedstrijd tegen Watford. Dat duel in het Etihad Stadium begint om 21.00 uur.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Premier League