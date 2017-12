Mourinho verwacht Lukaku minstens twee duels te missen

Lukaku werd zaterdag na een klein kwartier in de thuiswedstrijd van United tegen Southampton (0-0) met een brancard van het veld gedragen. De 24-jarige Belg raakte geblesseerd na een luchtduel met Wesley Hoedt.

"Ik weet niet precies hoe het met hem is. Normaal gesproken ontvang je slecht nieuws direct na de wedstrijd en ik heb nu niks gehoord", aldus Mourinho, die desondanks niet rekent op een snelle terugkeer van zijn spits.

"Als iemand op zo'n manier het veld verlaat, dan ben je niet de volgende dag weer beter. Ik verwacht dat Lukaku in ieder geval de komende twee duels mist."

Ibrahimovic

De blessure van Lukaku komt op een bijzonder slecht moment voor United, aangezien Ibrahimovic voorlopig ook niet inzetbaar is. De 36-jarige Zweed heeft weer last van zijn knie en kan een maand niet spelen.

Door de blessures van Lukaku en Ibrahimovic zijn Marcus Rashford en Anthony Martial de enige inzetbare spitsen in de selectie. "Door het wegvallen van Lukaku had ik voor de rest van de wedstrijd nog maar één aanvaller om iets mee te forceren", baalde Mourinho. "Het ontbreken van Lukaku en Ibrahimovic is natuurlijk een gemis."

Door het dure puntenverlies van United kan koploper Manchester City de voorsprong op de 'Mancunians' vergroten tot liefst zeventien punten. De ploeg van manager Josep Guardiola speelt zondag om 13.00 uur een uitduel met Crystal Palace.

Manchester United komt maandag al weer in actie in de Premier League. De formatie van Mourinho speelt op nieuwjaarsdag een uitwedstrijd tegen Everton. De volgende competitiewedstrijd is dan twee weken later.

