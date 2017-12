Zwak United speelt weer gelijk, Narsingh goud waard voor Swansea

United wist tegen Southampton, waar Wesley Hoedt de hele wedstrijd mee deed, geen moment te overtuigen. De ploeg die aantrad zonder Daley Blind kwam amper tot uitgespeelde aanvallen en schoot slechts drie keer op doel.

Tot overmaat van ramp zag manager José Mourinho spits Romelu Lukaku vroeg in de wedstrijd uitvallen na een luchtduel met Hoedt. De Belgische spits bleef roerloos liggen en werd per brancard afgevoerd. Mourinho moet Zlatan Ibrahimovic, die weer last heeft van zijn knie, al een maand missen.

Bij Chelsea-Stoke, dat in 5-0 eindigde, was het pleit al snel beslecht door treffers van Antonio Rüdiger (derde minuut) en Danny Drinkwater (negende minuut). Dankzij Pedro, Willian en Davide Zappacosta liepen de 'Blues' verder weg. Bij Stoke had Ibrahim Afellay een basisplek.

Liverpool, waar miljoenenaanwinst Virgil van Dijk vanaf de tribune toekeek, had op het eigen Anfield veel moeite met Leicester. Al na drie minuten zorgde Jamie Vardy voor 0-1, maar in de tweede helft wees Mohamed Salah de thuisploeg met twee doelpunten de weg.

In de top van Engeland gaat Manchester City zeer royaal aan de leiding met 58 punten, gevolgd door Chelsea (45), United (43), Liverpool (41), Tottenham Hotspur en Arsenal (allebei 37). City en Arsenal komen op oudjaarsdag nog in actie in de 21e speelronde.

Narsingh

Bij Watford-Swansea, waar de bezoekers voor het eerst onder leiding stonden van de donderdag aangestelde trainer Carlos Carvalhal, was de bij rust ingevallen Narsingh de grote man. Hij benutte in de slotminuut een rebound en maakte zijn eerste Premier League-goal.

De voormalig PSV'er maakte daarmee een gekke slotfase compleet, want vier minuten eerder had ploeggenoot Jordan Ayew al voor de gelijkmaker gezorgd. Swansea stond lang 1-0 achter door een treffer van Watford-aanvaller André Carillo.

Door de winst op Vicarage Road doet Swansea de laatste plaats in Engeland over aan West Bromwich Albion, dat op oudjaarsdag nog speelt. Watford, waar Daryl Janmaat en Marvin Zeegelaar de hele wedstrijd speelden, staat tiende.

Van La Parra

Nummer zeven Burnley kan terugkijken op een goede eerste seizoenshelft. De club speelde met 0-0 gelijk bij het Huddersfield Town van Rajiv van La Parra en staat met 34 punten vlak achter de top zes.

Basisspeler Nathan Aké was met Bournemouth te sterk voor Everton, dat andermaal zonder Nederlanders aantrad: 2-1. Ryan Fraser scoorde twee keer voor de thuisploeg. De beslissende treffer viel in de 88e minuut.

Davy Pröpper stond in de basis bij Brighton & Hove Albion, dat op bezoek ging bij Newcastle United. Beide ploegen kwamen niet tot scoren.

