PSV haalt nieuwe aanwinst Romero per direct naar Eindhoven

Beide clubs bereikten eerder deze maand al een akkoord over een transfer komende zomer. Het contract van Romero in Eindhoven, dat dus per direct ingaat, loopt tot medio 2023.

De Argentijn gaat in januari direct met PSV mee op trainingskamp in de Verenigde Staten. Romero krijgt in Eindhoven rugnummer 22 en gaat met zijn voetbalnaam Maxi op zijn shirt spelen.

PSV troefde in de jacht op het toptalent onder meer VfB Stuttgart en Borussia Dortmund af. Romero debuteerde in 2016 voor Velez Sarsfield. In veertig wedstrijden kwam hij tot negen goals voor zijn werkgever.

PSV maakte niet bekend hoeveel het heeft betaald om de spits een halfjaar eerder over te kunnen nemen. Met de transfer was aanvankelijk zo'n 10,5 miljoen euro gemoeid, exclusief een doorverkooppercentage.

Hoge verwachtingen

Trainer Phillip Cocu sprak eerder al uit hoge verwachtingen te hebben van de Argentijnse aanwinst. "Hij is pas 18, maar fysiek al heel sterk. Daarnaast is hij technisch vaardig en hij heeft een goed schot in beide benen", zei de coach.

"Dat zegt wat over zijn potentie. Ik ben blij dat we zo’n talent naar Nederland kunnen halen. Het is een buitenkansje dat we gaan verzilveren."

Met Romero in de selectie hoopt PSV in de tweede seizoenshelft de koppositie in de Eredivisie vast te houden en voor de 24e keer landskampioen te worden. De Eindhovenaren hebben een voorsprong van vijf punten op achtervolger Ajax.

Op 21 januari hervat PSV de competitie met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. In de winterstop oefent de club uit de lichtstad tegen de Braziliaanse clubs Corinthians en Fluminense.

