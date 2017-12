AC Milan zet moeizame reeks in Serie A voort, geen treffers in 'Old Firm'

Milan kwam in Florence zelfs op achterstand door Giovanni Simeone. Vier minuten na de openingstreffer zorgde Hakan Calhanoglu voor de gelijkmaker, maar meer zat er niet in voor de Milanezen.

Door het gelijke spel klimt Milan naar de negende plaats op de ranglijst. Torino en Udinese, die Milan passeert, komen later vandaag nog in actie. Fiorentina blijft de nummer acht in Italië.

Later vandaag komen ook de achtervolgers van koploper Napoli in actie. Juventus gaat op bezoek bij Hellas Verona en Internazionale ontvangt Lazio Roma.

Gattusso

AC Milan draait een moeizaam seizoen en ook de komst van Gattuso als nieuwe hoofdtrainer eind november levert wisselend succes op. De Italiaan stond tot dusver acht wedstrijden aan het roer in Milaan en won slechts één van de vijf competitiewedstrijden.

Alleen Bologna werd in eigen huis verslagen. Eerder hield Benevento Milan al op een gelijkspel en waren Hellas Verona en Atalanta zelfs te sterk voor de 'Rossoneri'.

Wel was Milan Hellas Verona en Internazionale de baas in de Italiaanse beker. In de halve finales van de Coppa Italia speelt Milan op 28 februari tegen Lazio.

Celtic-Rangers

De 'Old Firm' in Schotland tussen Celtic en Glasgow Rangers leverde geen doelpunten en dus ook geen winnaar op: 0-0.

Vooral Celtic kreeg voor rust de nodige kansen op een treffer, maar die waren niet besteed aan onder anderen Scott Sinclair. Aan de overkant had topschutter Alfredo Moreles zijn dag niet.

Celtic blijft desondanks royaal aan kop in de Schotse Premier League. De equipe van coach Brendan Rodgers verzamelde in 22 duels 51 punten. De Rangers staan derde met 40 punten. Aberdeen heeft zich met 42 punten tussen beide ploegen genesteld.