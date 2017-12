Mourinho herinnert Klopp aan oude uitspraken vanwege transfer Van Dijk

Woensdag telde de club van Klopp 84 miljoen euro neer om Virgil van Dijk over te nemen van Southampton. Die transfer staat in schril contrast met de uitspraken die Klopp anderhalf jaar geleden deed toen Manchester United 105 miljoen euro neertelde voor Paul Pogba.

Mourinho wilde vrijdag op zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen Southampton van zaterdag aanvankelijk geen commentaar geven op de megatransfer van de Oranje-international.

"Ik denk dat jullie beter aan Jürgen kunnen vragen wat hij van deze transfer vindt", zei Mourinho tegen journalisten. "Misschien kan een van jullie hem vragen naar zijn commentaar van een jaar geleden, toen wij Pogba kochten?"

"Ik hoef niets over de transfer van Van Dijk te zeggen, want Liverpool mag doen wat het zelf wil. Ik ben niet iemand die daar zijn mening over hoeft te geven", aldus de Portugees.

"Als zij ervan overtuigd zijn dat Van Dijk de juiste speler is voor hen en als ze hem écht willen dan moeten ze kennelijk dit bedrag betalen. Anders komt hij niet. Zo werkt de transfermarkt momenteel."

Maldini

Van Dijk werd met 84 miljoen euro de duurste verdediger aller tijden. Tot woensdag was die eer weggelegd voor Benjamin Mendy, die afgelopen zomer voor 58 miljoen AS Monaco verruilde voor Manchester City.

Mourinho liet zich toch verleiden om zijn mening te geven over de transfer van Van Dijk. "Hij is de duurste verdediger ooit, maar is hij beter dan Paolo Maldini was? Of beter dan Giuseppe Bergomi of Rio Ferdinand? Dat kun je niet zeggen."

"Het is gewoon de transfermarkt van tegenwoordig. Je betaalt of je betaalt niet. Als je besluit om een speler te kopen, dan betaal je een bizar bedrag. Dat is geen kritiek op Liverpool, maar gewoon de waarheid."

Van Dijk is per 1 januari speelgerechtigd voor Liverpool. Op die dag spelen de 'Reds' uit tegen Burnley.

