Wenger spreekt van geluk na evenaren Premier League-record Ferguson

"Als je me dat destijds verteld had, had ik je voor gek verklaard", aldus Wenger, die met Arsenal de Londense derby bij Crystal Palace met 2-3 won. "Geen schijn van kans."

Wenger werd in september 1996 aangesteld als opvolger van de ontslagen Bruce Rioch en veroverde met de 'Gunners' sindsdien drie landstitels, zeven FA Cups en zeven Engelse Super Cups. Bovendien bereikte hij de finale van de UEFA Cup in 2000 en was Arsenal in 2006 verliezend finalist van de Champions League.

De nu 68-jarige Fransman had in zijn beginjaren als coach nooit gedacht dat hij het zo lang zou vol houden bij één club. "Ik herinner me dat ik een jaar of 33 of 34 was en dacht dat ik de 60 als trainer nooit zou halen, omdat het nog zo ver weg was."

"Elke wedstrijd is zo'n gok, het is net Russische roulette. Je verwacht dus dat je op een gegeven moment wel geraakt wordt door een kogel", zegt hij met een knipoog. "Dit is dus echt ongelooflijk en had niemand kunnen voorspellen."

Geluk

Toch heeft Wenger wel een vermoeden hoe hij het zo lang heeft kunnen uitzitten bij Arsenal. "Met geluk", stelt 'Le Professeur'. "Ik heb het vertrouwen gekregen van mensen binnen de club en het is lastig om dat zo lang te behouden."

"En ik was natuurlijk ook verwend, met al die topspelers. Mijn enige verdienste is dat ik al die jaren heel hard heb gewerkt. Ik heb mijn leven volledig toegewijd aan deze baan."

Hoewel Wenger in aantal wedstrijden op gelijke hoogte kwam met Ferguson, is hij nog wel een stuk minder succesvol dan de Schot. De Fransman won 468 keer, tegenover 528 overwinningen van de in 2013 gestopte clubicoon van Manchester United.

Door de gewonnen derby bij Crystal Palace, dat sinds het ontslag van Frank de Boer is opgeklommen naar de veilige zestiende positie, kwam Arsenal in punten weer naast nummer vijf en aartsrivaal Tottenham Hotspur.

