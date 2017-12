Ajax verlengt contract hoofdsponsor Ziggo met een jaar tot medio 2020

Het kabelbedrijf is sinds 1 januari 2015 als hoofd- en shirtsponsor verbonden aan Ajax. Destijds werd bekendgemaakt dat het sponsorcontract de Amsterdamse club minimaal acht miljoen euro per jaar oplevert.

Een variabel deel brengt bovendien nog eens maximaal twee miljoen euro per jaar in het laatje. Ajax laat weten dat de contractvoorwaarden bij de verlenging onveranderd zijn gebleven.

"Bij de contractondertekening in 2014 zeiden wij dat Ziggo een partner is die bij ons past. Dat is de jaren daarna ook gebleken. Het is een succesvolle samenwerking voor ons allebei", zegt Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax.

"Het is bekend dat Ajax een moeilijke eerste seizoenshelft kende. Het voelt als een extra steun in de rug dat zo'n belangrijke partner in deze fase het vertrouwen uitspreekt en de samenwerking openbreekt en verlengt."

Ten Hag

Eerder donderdag maakte Ajax al de komst van Erik ten Hag bekend. De trainer, die de overstap van FC Utrecht maakt en de ontslagen Marcel Keizer opvolgt, tekent een contract tot medio 2020 bij de 33-voudig landskampioen.

Ajax kende een wisselvallige eerste seizoenshelft. De Amsterdammers werden al vroeg uitgeschakeld in Europa en zijn ook niet meer actief in het bekertoernooi.

In de Eredivisie bezet Ajax de tweede plaats met een achterstand van vijf punten op koploper PSV. Op zondag 21 januari hervat de ploeg van de nieuwe trainer Ten Hag de competitie met een thuiswedstrijd tegen aartsrivaal Feyenoord.

