Trotse Ten Hag laat 'duurzame subtopper' achter in Utrecht

"Gezamenlijk hebben we mooie stappen gezet in het proces naar een duurzame subtopper", blikt Ten Hag op de site van de Domstedelingen terug op zijn tijd in Utrecht.

"Dit is goed werk van velen. Ik ben trots dat ik in samenwerking met de raad van commissarissen, directie en vooral Jordy Zuidam daar leiding aan heb mogen geven. Ik verlaat een competente staf en bovenal een karaktervolle spelersgroep."

Ten Hag zal iedereen in de Galgenwaard "onvoorstelbaar missen", zo vertelt hij in de verklaring. "En ik wens FC Utrecht, zijn supporters en in het bijzonder de selectie een succesvol en vooral gezond 2018."

In de Arena is Ten Hag de opvolger van Marcel Keizer, die vorige week werd ontslagen omdat Ajax te weinig perspectief zag in een verdere samenwerking.

Opvolging

FC Utrecht verwacht volgens Zuidam, manager voetbalzaken van de club uit de Domstad, op korte termijn een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen. "FC Utrecht vindt het uiteraard spijtig dat Erik vertrekt", zegt hij. "Zowel ik als directie en raad van commissarissen heeft succesvol en plezierig met Erik samengewerkt."

Ten Hag werd in zijn periode bij Utrecht onderscheiden met de Rinus Michels Award als beste trainer van Nederland. Onder zijn leiding haalde de club de bekerfinale en eindigde Utrecht als vijfde en vierde in de Eredivisie.

"Wij wisten dat de resultaten van FC Utrecht de laatste jaren niet onopgemerkt zijn gebleven. Maar dat zijn vertrek nu in de winterstop plaatsvindt, vereist dat wij snel en goed doorschakelen", aldus Zuidam.

"Uiteraard hebben wij hierop geanticipeerd. Ik verwacht dan ook op korte termijn definitief te kunnen communiceren over zijn opvolging." Volgens diverse media geldt assistent Jean-Paul de Jong als voornaamste kandidaat voor de opvolging van Ten Hag.

Utrecht hervat op 19 januari de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen AZ. Daarna komen Feyenoord en Ajax naar de Galgenwaard.

