Megabedrag voor Virgil van Dijk laat Liverpool-trainer Klopp koud

"Het is hoe het is", zegt Klopp donderdag tegen Sky Sports. "Ik kan me voorstellen dat mensen denken: wat een bedrag. Maar voor mij is dat niet interessant."

De Duitse manager denkt niet dat Liverpool schuldig is aan het flinke bedrag dat de club neertelt voor Oranje-international Van Dijk, die in één klap de duurste verdediger en Nederlander ooit is.

"Wij bepalen de prijs niet. Dat doet de markt", refereert Klopp aan de enorme transferbedragen die afgelopen zomer op tafel werden gelegd in Engeland en elders in Europa.

Klopp denkt dat de supporters het al snel niet meer over het geld zullen hebben. "Liverpool-fans zullen de prijs vanzelf vergeten", vervolgt hij. "We praten alleen over de speler en wat hij in kan brengen. De kwaliteit, de mentaliteit en karakter, dat is waarom we blij met hem zijn."

Liverpool werd al langer gelinkt aan de 26-jarige Van Dijk. De Engelse topclub bereikte woensdagavond een akkoord met Southampton over de oud-speler van Celtic en FC Groningen.

De transfer past in de trend van steeds groter wordende transferbedragen. Voorafgaand aan dit seizoen legde Paris Saint-Germain al Neymar van FC Barcelona vast voor 222 miljoen euro. In Engeland kochten Manchester City en Chelsea voor respectievelijk 250 en 180 miljoen euro aan nieuwe spelers.

Van Dijk maakt nog geen deel uit van de Liverpool-selectie voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Leicester City. Tegen Burnley kan de Bredanaar op nieuwjaarsdag wel zijn debuut maken.