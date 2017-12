Portugees Carvalhal moet hekkensluiter Swansea in Premier League houden

De 52-jarige Carvalhal is de opvolger van de vorige week ontslagen Paul Clement, die verantwoordelijk werd gehouden voor de tegenvallende resultaten bij de 'Swans'.

Afgelopen zondag vertrok Carvalhal na tweeënhalf jaar in "goed overleg" bij Sheffield Wednesday. Eerder stond hij aan het roer bij onder meer Sporting Lissabon en Besiktas.

Hij leidde Sheffield Wednesday twee seizoenen op rij naar de play-offs voor promotie naar de Premier League. Momenteel staan de 'Owls' teleurstellend veertiende in het Championship.

Onbevreesd

Zaterdag zit Carvalhal voor het eerst op de bank in de uitwedstrijd tegen Watford. "Hij heeft door de jaren heen heel wat ervaring opgedaan", verklaart voorzitter Huw Jenkins op de clubsite van Swansea.

"Hij is gedreven en ambitieus en ik weet zeker dat hij de enorme uitdaging die hem te wachten staat onbevreesd aangaat. Wij zijn heel blij met deze aanstelling."

Carvalhal zelf denkt dat handhaving mogelijk is. "Iedereen zal zeggen dat Swansea gaat degraderen of dat we een wonder nodig hebben, maar dat is niet zo als je het aan mensen overlaat. Wij hebben geen hulp van bovenaf nodig."

"Ik heb er ontzettend veel zin in. Het is een lastige uitdaging en ik weet in wat voor positie we verkeren, maar met de hulp van iedereen kunnen we erin blijven", aldus Carvalhal.

Britton

Na het gelijkspel tegen Crystal Palace (1-1) en de nederlaag tegen Liverpool (5-0) onder interim-manager Leon Britton, die ook nog als speler actief is, staan de 'Swans' met dertien punten onderaan in de Premier League.

De Welshmen, die met Leroy Fer, Luciano Narsingh, Mike van der Hoorn en Erwin Mulder vier Nederlanders onder contract hebben staan, staan twee punten achter op nummer voorlaatst West Bromwich Albion en vier punten op AFC Bournemouth.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League