McClaren al na vijf maanden weg als adviseur Jordi Cruijff bij Maccabi

De 56-jarige McClaren maakt gebruik van een clausule in zijn contract en gaat weer in Engeland aan de slag. Het is nog onbekend wat zijn nieuwe functie wordt.

"Met veel spijt keer ik terug naar Engeland en verlaat ik Israël", zegt McClaren op de website van Maccabi.

"Het is een genoegen geweest om het team onder Jordi volwassen te zien worden. Dat resulteerde in een zege in de finale van de Toto Cup tegen Hapoel Beer Sheva en de eerste prijs in drie jaar tijd."

Cruijff zegt dat hij McClaren "extreem dankbaar" is voor zijn werk in Israël. "Hij heeft me veel advies gegeven. Iedereen bij deze club heeft van zijn kennis en ervaring geprofiteerd."

"Vanaf het begin wisten we dat het een tijdelijke rol was. Gelukkig hebben we in korte tijd veel kunnen leren van een professional van het hoogste kaliber."

Bondscoach

McClaren was eerder bondscoach van Engeland, waarmee hij zich niet wist te kwalificeren voor het EK in 2008. Hij was lange tijd assistent van Alex Ferguson bij Manchester United en had onder meer VfL Wolfsburg, Newcastle United en Middlesbrough onder zijn hoede.

Maccabi bezet na vijftien duels de vierde plek in de Israëlische competitie. De ploeg van Cruijff staat vier punten achter op koploper Hapoel Beer Sheva.