Engelse oud-topspelers verbaasd over 'ongelooflijke' transfersom Van Dijk

Daarmee wordt de oud-speler van FC Groningen en Celtic in één klap de duurste verdediger aller tijden. De 26-jarige Bredanaar moet de kwetsbare defensie van de huidige nummer vier van de Premier League per 1 januari van een kwaliteitsimpuls voorzien.

Gary Neville, die als verdediger met Manchester United in 1999 de Champions League won en 85 interlands voor Engeland speelde, noemt de transfersom die Liverpool betaalt "ongelooflijk".

"Het is enorm veel geld", zegt de 42-jarige Neville tegen Sky Sports. "Toen ik voor het eerst hoorde dat het om 75 miljoen pond ging, was ik erg verbaasd. Niet over de transfer zelf, maar wel over de hoogte van de transfersom."

Liverpool-manager Jürgen Klopp moest in de eerste seizoenshelft kiezen uit de centrumverdedigers Ragnar Klavan, Joël Matip en Goran Lovren. "Liverpool had duidelijk nieuwe verdedigers nodig", vindt Neville. "Daarom moesten ze flink betalen. Zo werkt de markt nu eenmaal en dat zal niet veranderen."

"Voor Southampton is dit een geweldige deal. Maar als Liverpool met de komst van Van Dijk niet langer bezwijkt als ze in grote wedstrijden onder druk komen te staan, dan zullen mensen snel vergeten hoeveel geld er betaald is."

"Als Liverpool binnen twee jaar prijzen gaat pakken dankzij de versterkte defensie, dan kan deze transfer zijn geld waard zijn."

Shearer

Voormalig topspits Alan Shearer verbaast zich eveneens over de hoogte van de transfersom. "Van Dijk is een goede speler, maar 75 miljoen pond? Nee, dat is hij totaal niet waard", zegt hij tegen BBC.

"Southampton had elk bedrag kunnen noemen dat ze wilden. Het was alom bekend dat Liverpool wanhopig op zoek was naar een centrumverdediger", aldus Shearer. "We hebben dit seizoen meerdere keren gezien dat het gemis van een goede verdediger ze heeft opgebroken."

Tot woensdag was Benjamin Mendy de duurste verdediger ter wereld. Manchester City betaalde afgelopen zomer 58 miljoen om de linksback over te nemen van AS Monaco.

"We zeggen het al een aantal jaar: de transferbedragen schieten door het plafond. De transfer van Van Dijk brengt ons weer op een heel nieuw niveau", vindt de 47-jarige Shearer, die met 260 goals topscorer aller tijden is van de Premier League.

Carragher

Liverpool-icoon Jamie Carragher (39), die liefst 668 duels voor de 'Reds' speelde, reageerde op Twitter gevat op de aankoop van zijn voormalige club. "Van Dijk is beter in de lucht dan ik was, hij is sneller en kalmer en maakt bovendien geen eigen doelpunten!"

Tegenover The Mirror heeft Carragher een verklaring voor de hoogte van de transfersom. "De laatste dagen ging het gerucht dat Manchester City ook achter Van Dijk aan zat. Hij zou daar Vincent Kompany kunnen vervangen", doelt de Engelsman op de Belgische verdediger van City, die woensdag opnieuw een blessure opliep.

Carragher is er niet van overtuigd dat Van Dijk er direct zal staan bij Liverpool. "Klopp zal zijn naam als een van de eerste op het wedstrijdformulier zetten. Maar ik denk dat Van Dijk enkele maanden nodig heeft, hij moet wat fitter worden. Misschien moet hij nog wat kilo's kwijtraken, hij heeft niet veel gespeeld de laatste tijd."

"We weten dat Klopp een voorstander is van roteren met de opstelling. Van Dijk zal niet meteen alles spelen, maar na een tijdje zal hij een vaste basisplaats veroveren, daar ben ik van overtuigd."

Liverpool speelt zaterdag nog zonder Van Dijk thuis tegen Leicester City. Op nieuwjaarsdag kan de Oranje-international zijn debuut maken in de uitwedstrijd tegen Burnley.

