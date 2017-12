'Trainer Ten Hag tekent donderdag voor tweeënhalf jaar bij Ajax'

Ten Hag (47) komt over van FC Utrecht, waar hij tweeënhalf jaar werkzaam was. Ajax is nog met TSG 1899 Hoffenheim in onderhandeling over de komst van beoogd assistent Alfred Schreuder, meldt De Telegraaf.

Ajax betaalt FC Utrecht meer dan 700.000 euro, schrijft het AD. Dat bedrag was als vertrekclausule in het contract van Ten Hag opgenomen, maar gold alleen voor een overgang aan het einde van het seizoen. Utrecht kon daardoor in de winter onderhandelen over een hogere transfersom.

Vermoedelijk stelt FC Utrecht Jean-Paul de Jong aan als nieuwe hoofdtrainer. De oud-middenvelder werkt sinds 2007 als jeugdtrainer en later als assistent bij de club. Tussendoor was hij twee jaar hoofdtrainer van FC Eindhoven.

Succesvol

Ten Hag was eerder werkzaam als assistent-trainer bij FC Twente en PSV en als coach van Go Ahead Eagles. Ook trainde hij het tweede elftal van Bayern München, voordat hij in 2015 bij FC Utrecht terechtkwam.

In de Domstad was de oud-prof succesvol met een vijfde en een vierde plek. In het eerste seizoen onder Ten Hag bereikte Utrecht de bekerfinale, waarin Feyenoord te sterk was. Vorig jaar werden de play-offs om Europees voetbal gewonnen.

In de voorrondes van de Europa League werd Utrecht dit seizoen uitgeschakeld door het Russische Zenit Sint-Petersburg. De ploeg is de winterstop ingegaan als de nummer zes van de Eredivisie.

Trainingskamp

Ajax staat op de tweede plek, met vijf punten achterstand op koploper PSV. Zondag wonnen de Amsterdammers het laatste duel voor de winterstop met 3-1 van Willem II. Jong Ajax-coach Michael Reiziger zat bij die wedstrijd als interim-trainer op de bank.

Ajax vertrekt op 8 januari voor een kleine week naar Portugal voor een trainingskamp. De eerste wedstrijd na de winterstop is de Klassieker tegen Feyenoord in de Arena, die op 21 januari om 14.30 uur begint. Daarna volgt voor Ten Hag een pikante uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

