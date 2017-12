Liverpool neemt Van Dijk voor recordbedrag over van Southampton

Liverpool bevestigde de transfer woensdag via de officiële kanalen. Van Dijk, die nog tot medio 2022 onder contract stond bij Southampton, gaat rugnummer vier dragen bij de Premier League-club.

"Ik ben heel blij en trots dat ik me Liverpool-speler mag noemen", zo schrijft Van Dijk in een eerste reactie op Instagram. "Ik kan niet wachten om het bekende rode shirt aan te trekken en mooie dingen te bereiken met deze club."

Liverpool deed afgelopen zomer ook al een poging om Van Dijk vast te leggen, maar de huidige nummer vier van de Premier League benaderde de zestienvoudig Oranje-international toen niet volgens de regels.

Aangezien Southampton dreigde een klacht in te dienen tegen Liverpool voor de "onreglementaire" manier van handelen, bood de club zijn excuses aan. Liverpool trok zich daarmee terug in de strijd om Van Dijk, maar een paar maanden later komt het dus alsnog van een overgang.

Transfersom

Door zijn transfer naar Liverpool mag Van Dijk zich verreweg de duurste verdediger ter wereld noemen. Zijn transfersom is bovendien de hoogste ooit voor een Nederlander.

Van Dijk, die in 2011 bij FC Groningen zijn debuut maakte in het profvoetbal, speelde in totaal 76 Premier League-duels voor Southampton, Met de 'Saints' bereikte hij vorig seizoen de finale van de League Cup, waarin Manchester United met 3-2 te sterk was.

Van Dijk speelde tussen 2013 en 2015 eerst nog voor Celtic, waarmee hij twee keer landskampioen werd en ook de beker won. Op 10 oktober 2015, enkele maanden na zijn transfer naar Southampton, maakte Van Dijk zijn debuut in het Nederlands elftal.

Liverpool staat momenteel op de vierde plek in de Premier League met vijf punten achterstand op nummer twee Manchester United. De ploeg van manager Jürgen Klopp overleefde de groepsfase van de Champions League en speelt in de achtste finales tegen FC Porto.

