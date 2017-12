'Ajax en FC Utrecht naderen akkoord over Ten Hag'

Ajax wil voldoen aan de financiële eisen die FC Utrecht stelt, meldt De Telegraaf woensdag. Ten Hag is sinds 2015 trainer van de club uit de Domstad en heeft daar nog een contract tot medio 2020.

De 47-jarige coach was eerder in zijn loopbaan assistent-trainer bij FC Twente en PSV. Ten Hag was ook eindverantwoordelijke bij Go Ahead Eagles en de beloften van Bayern München.

Ajax besloot Keizer vorige week donderdag, daags na de uitschakeling in de achtste finales van de KNVB-beker door FC Twente, uit zijn functie te ontheffen. Ook assistent-trainers Dennis Bergkamp en Hennie Spijkerman werden op non-actief gesteld.

Reiziger

In de laatste competitiewedstrijd van Ajax in de eerste seizoenshelft, vorige week in de Johan Cruijff Arena tegen Willem II (3-1), fungeerde Michael Reiziger als interim-trainer.

Door de moeizame overwinning op de Tilburgers sloot Ajax de eerste seizoenshelft in de Eredivisie af op de tweede plek met vijf punten achterstand op koploper PSV.

Als Ajax en Utrecht een definitief akkoord bereiken, dan staat Ten Hag op 21 januari voor het eerste langs de lijn in de Eredivisie als coach van Ajax. De Amsterdammers spelen dan in eigen huis de Klassieker tegen Feyenoord.

