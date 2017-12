Oranje-aanvoerster Spitse verruilt FC Twente voor Noors Valerenga

De 27-jarige middenvelder tekent een contract voor twee jaar bij de nummer acht van de Noorse competitie. "Ik heb er nooit een geheim van gemaakt nog eens in het buitenland te willen spelen", zegt Spitse op de website van FC Twente.

"Dit is een keuze waarbij de toekomst van mijn gezin de belangrijkste stem voerde. Ik heb sinds negen maanden een gezin, dus daar houd ik rekening mee bij de keuzes die ik maak."

Spitse debuteerde in 2012 voor FC Twente, dat haar overnam van sc Heerenveen. In 2014 maakte ze de overstap naar het Noorse LSK waarna ze in januari 2017 weer terugkeerde in Enschede.

"Noorwegen is voor ons als een tweede thuis, mijn verloofde heeft daar haar werk en de cultuur is ons niet vreemd. Het is heel fijn om hier verder te bouwen aan onze toekomst. Ik ben blij hier een nieuwe stap in mijn carrière te kunnen zetten", verklaart de Friezin haar transfer.

EK-finale

Spitse won met Oranje afgelopen zomer het EK in eigen land. Ze maakte een van de doelpunten in de met 4-2 gewonnen finale tegen Denemarken.

Door de overstap van Spitse zijn er nog maar drie basisspeelsters van Oranje uit de EK-finale actief in de Eredivisie: Desiree van Lunteren, Stefanie van der Gragt (beiden Ajax) en Kika van Es (FC Twente).

FC Twente is momenteel met 27 punten uit twaalf duels koploper in de Eredivisie. Titelverdediger Ajax heeft twee punten minder, maar ook een duel minder gespeeld. Op 26 januari hervat Twente de competitie met een uitwedstrijd tegen Achilles'29.

