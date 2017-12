Advocaat kondigt maatregelen en versterkingen aan bij 'dood' Sparta

De 70-jarige Hagenaar liet woensdag bij zijn presentatie weten dat hij niet vrolijk werd van de huidige staat van de selectie van de huidige nummer zeventien van de Eredivisie. Hij zag het elftal zondag met 4-0 verliezen van FC Groningen.

"Ik ben erg geschrokken. Het elftal was dood. We gaan kijken naar wat de mogelijkheden zijn", doelde Advocaat bij zijn presentatie, waarbij ook assistenten Fred Grim en Cor Pot aanwezig waren, op het halen van versterkingen.

"Voor veel spelers is het een uitdaging om naar Sparta te komen. Het probleem is wel dat we al snel moeten spelen."

Advocaat tekende maandag als opvolger van de ontslagen Alex Pastoor tot het einde van het seizoen bij Sparta. Pastoor werd na de 0-7 nederlaag tegen Feyenoord anderhalve week geleden aan de kant gezet.

Beenhakker

De voormalig bondscoach van Oranje liet ook weten maatregelen te nemen in de huidige selectie. "Er gaan dingen gebeuren die sommige spelers niet zo leuk vinden. Het spelsysteem gaat waarschijnlijk ook wel veranderen."

Advocaat, die tussen 1980 en 1982 voor Sparta speelde, werd door een aantal prominenten overgehaald om aan de slag te gaan bij de zwalkende club.

"Leo Beenhakker liet me weten dat ik mijn staf en spelers mee mocht nemen en spelers mag halen. Dat was heel belangrijk. Het is ook belangrijk dat Cor Pot mee komt", aldus de ervaren coach.

WK

De laatste klus van Advocaat was het Nederlands elftal, waarmee hij zich niet wist te plaatsen voor het WK in Rusland van volgend jaar. Hij nam halverwege de kwalificatiereeks de taken over van de ontslagen Danny Blind.

Eerder had hij onder meer PSV, Glasgow Rangers, Zenit Sint-Petersburg, AZ, Borussia Mönchengladbach, Sunderland en de nationale elftallen van Zuid-Korea, België, Rusland en Servië onder zijn hoede.

Sparta begint de tweede helft seizoenshelft op dinsdag 16 januari met een thuiswedstrijd tegen Vitesse.

