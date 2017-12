Mourinho vindt dat United niet genoeg geld aan spelers uitgeeft

"We zitten in het tweede jaar van onze poging om een geweldig team op te bouwen", zei Mourinho dinsdag op de persconferentie na het teleurstellende 2-2 gelijkspel tegen Burnley.

"Manchester City koopt backs voor de prijzen van spitsen", aldus de Portugese manager. Daarmee doelt hij op de peperdure verdedigers Benjamin Mendy (57,5 miljoen euro), Kyle Walker (51 miljoen) en Danilo (30 miljoen), die afgelopen zomer naar City kwamen.

Mourinho zelf deed in de zomer drie grote aankopen: spits Romelu Lukaku (85 miljoen euro), middenvelder Nemanja Matic (45 miljoen) en verdediger Victor Lindelöf (35 miljoen).

"Maar dat is niet genoeg", stelde Mourinho. "De prijzen voor de grote clubs zijn anders dan voor kleinere clubs. De clubs met een grote historie worden op de transfermarkt gestraft."

Plicht

Mourinho wilde op de persconferentie niet zeggen of hij in januari nieuwe spelers wil halen. Met een duel meer gespeeld en twaalf punten achterstand op de stadgenoot lijkt de titelrace al verloren voor United.

"Waarom hebben wij de plicht om kampioen te moeten worden?", vroeg Mourinho zich hardop af. "Waarom zou Tottenham die plicht niet hebben? Of Arsenal? Of Chelsea? Als je praat over grote clubs, dan heb je het niet alleen over de geschiedenis, maar ook over de huidige selectie."

United speelt op zaterdag in de Premier League thuis tegen Southampton. Op nieuwjaarsdag staat een uitduel met Everton op het programma.