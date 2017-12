Ten Hag tekent contract tot medio 2020 als hoofdtrainer Ajax

De verbintenis van Ten Hag gaat in op 1 januari 2018 en loopt tot 30 juni 2020, bevestigt Ajax op de officiële website. De oud-prof was sinds de zomer van 2015 trainer bij FC Utrecht.

Het ligt in de lijn der verwachting dat Alfred Schreuder als assistent van Ten Hag aan de slag gaat in de Johan Cruijff Arena, maar Ajax zou nog in onderhandeling zijn met diens huidige werkgever TSG 1899 Hoffenheim.

De aanstelling van Ten Hag komt niet als een verrassing. Nadat Keizer en zijn assistenten Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp vorige week donderdag ontslagen werden, dook in diverse media dezelfde dag nog de naam van de 47-jarige coach van FC Utrecht op.

Ten Hag werkte eerder als assistent-trainer bij FC Twente en PSV en als hoofdcoach van Go Ahead Eagles. Daarna trainde hij het tweede elftal van Bayern München, voordat hij in 2015 bij FC Utrecht terechtkwam. Vermoedelijk wordt assistent-trainer Jean-Paul de Jong daar doorgeschoven naar de functie van hoofdtrainer.

Rinus Michels Award

In de Domstad was Ten Hag succesvol met een vijfde en een vierde plek. In het eerste seizoen onder de voormalig verdediger bereikte Utrecht de bekerfinale, waarin Feyenoord te sterk was. Vorig jaar werden de play-offs om Europees voetbal gewonnen.

In de voorrondes van de Europa League werd Utrecht dit seizoen uitgeschakeld door het Russische Zenit Sint-Petersburg. De ploeg is de winterstop ingegaan als de nummer zes van de Eredivisie.

"Gezamenlijk hebben wij mooie stappen gezet in het proces naar een duurzame subtopper", blikt Ten Hag, die in zijn eerste jaar de Rinus Michels Award voor de beste trainer van Nederland kreeg, terug op zijn tijd in de Galgenwaard.

"Dit is goed werk van velen. Ik verlaat een competente staf en bovenal een karaktervolle spelersgroep. Ik zal iedereen onvoorstelbaar missen en wens FC Utrecht, zijn supporters en in het bijzonder de selectie een succesvol en vooral gezond 2018."

Trainingskamp

Ajax staat op de tweede plek, met vijf punten achterstand op koploper PSV. Zondag wonnen de Amsterdammers het laatste duel voor de winterstop met 3-1 van Willem II. Jong Ajax-coach Michael Reiziger zat bij die wedstrijd als interim-coach op de bank.

Ajax vertrekt op 8 januari voor een kleine week naar Portugal voor een trainingskamp. De eerste wedstrijd na de winterstop is de Klassieker tegen Feyenoord in de Arena, die op 21 januari om 14.30 uur begint. Een week later volgt de voor Ten Hag pikante uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

