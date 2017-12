De Vrij met Lazio naar halve finale Coppa Italia

De Vrij speelde de hele bekerwedstrijd centraal achterin bij de thuisclub. De Nederlandse verdediger dacht een maand geleden in de competitiewedstrijd tegen Fiorentina met zijn doelpunt de matchwinner te worden. De bezoekende ploeg uit Florence kwam toen echter diep in blessuretijd nog langszij (1-1).

In de beker hield Lazio de vroege voorsprong dinsdag wel vast. Het winnende doelpunt kwam al in de zesde minuut van de voet van de Bosniër Lulic.

Woensdagavond staat de stadsderby tussen AC Milan en Internazionale op het programma. Na de jaarwisseling worden de laatste twee kwartfinales gespeeld: Napoli - Atalanta (2 januari) en Juventus - Torino (3 januari).

Lazio bereikte vorig jaar nog de finale van het Italiaanse bekertoernooi. Daarin werd toen verloren van Juventus. De laatste keer dat de ploeg uit Rome de Coppa Italia veroverde, was in 2013.

Vormer

In België behield Club Brugge zijn comfortabele voorsprong in de Eerste Klasse. Mede dankzij een doelpunt van aanvoerder Ruud Vormer won de koploper met 4-2 van Excelsior Moeskroen. Bij rust stonden de bezoekers nog met 0-1 voor.

Benjamin van Durmen had de gasten aan de leiding geholpen, maar na rust maakte oud-NEC'er Anthony Limbombe er 1-1 van en schoot Vormer raak vanaf de strafschopstip: 2-1. Nathan De Medina was toen al van het veld met rood; hij was de veroorzaker van de penalty.

Moeskroen kwam met tien man op gelijke hoogte via Bruno Godeau, maar Abdoulay Diaby bezorgde Brugge in de 71e minuut weer de voorsprong. De Malinees scoorde in blessuretijd nogmaals: 4-2. Bij Brugge speelde Stefano Denswil de hele wedstrijd. Jordy Clasie kwam na rust in het veld.

Club Brugge staat na 21 wedstrijden ruim bovenaan met 53 punten. Charleroi, dat met 0-4 won van Zulte Waregem, volgt op elf punten.

