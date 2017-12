Kane bedankt ploeggenoten Tottenham met etentje voor hulp bij record

Kane scoorde een hattrick tegen Southampton (5-2) en bracht zijn totale productie in de Premier League in 2017 daarmee op 39. Dat zijn er drie meer dan de 36 goals die Alan Shearer in 1995 maakte voor Blackburn Rovers.

"Het was lastig om niet aan dat record te denken, in de wetenschap dat ik op gelijke hoogte stond met Alan Shearer'', gaf Kane toe. "Ik heb de jongens voorafgaand aan de wedstrijd gevraagd me zo goed mogelijk te bedienen. Dat hebben ze gedaan, dus ik moet ze nu als bedankje meenemen voor een etentje.''

Kane overtrof Shearer in de 22e minuut door de 1-0 te maken, zijn 37e doelpunt in 2017. Daar voegde hij in 39e en de 67e minuut nog twee doelpunten aan toe, waardoor de huidige nummer vijf in de Premier League een eenvoudige thuiszege boekte. De assists kwamen op naam van Christian Eriksen, Heung-Min Son en Dele Alli.

Trots

Voor Kane was dat niet eens het enige record dat hij dinsdag in handen kreeg. De 24-jarige spits is met in totaal 56 treffers voor Tottenham en de Engelse nationale ploeg ook internationaal de speler met de meeste doelpunten in alle competities in dit kalenderjaar.

Kane passeerde Lionel Messi, die voor FC Barcelona en Argentinië in 2017 tot 54 treffers kwam, en ziet dat als een enorme eer. "Ik ben daar zo trots op. Messi en ook Ronaldo domineren het voetbal al zo lang en zijn twee van de beste spelers ooit. Het is geweldig om met hen vergeleken te worden."

Voor de Premier League-topscorer van de afgelopen twee seizoenen is het breken van records een teken om de lat nóg hoger te leggen. "Ik wil elk jaar beter worden. Dat heb ik altijd gedaan en dat zal ook altijd mijn drijfveer blijven. Ik ga nog harder werken op de trainingen om weer een paar procent sterker te worden."

De onttroonde recordhouder Shearer feliciteerde zijn opvolger direct via Twitter. "Je hebt een geweldig 2017 gehad'', schreef de voormalig topspits aan zijn opvolger. "Jij verdient het om het record van meeste doelpunten in één jaar op je naam te krijgen."

