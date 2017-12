Fellaini stopt na WK als international, Touré weer beschikbaar voor Ivoorkust

"Ik zit twaalf jaar bij de nationale ploeg en ben er een van de oudsten. Je hebt Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Mousa Dembélé en daarna kom ik", vertelt Fellaini in een interview met het weekblad Humo.

De Belg speelde tot nu toe tachtig interlands voor de Rode Duivels, waarin hij zestien doelpunten maakte. "Ik hoef niemand meer iets te bewijzen. Niet in Engeland, niet in België. Overal heb ik het waargemaakt."

Op het WK in Rusland moet België het in de groepsfase opnemen tegen Engeland, Panama en Tunesië. De ploeg van bondscoach Roberto Martinez begint het toernooi tegen Panama.

Fellaini behoorde tot de selectie van België, die op het WK van 2014 tot de kwartfinales reikte. In de eerste groepswedstrijd tegen Algerije bezorgde hij zijn land de overwinning.

Bij Manchester United is Fellaini bezig is aan zijn vijfde seizoen. Hij kampt al enige tijd met een knieblessure en speelde mede hierdoor pas twaalf competitieduels voor zijn club.

Touré

Bij Ivoorkust maakte de zaakwaarnemer van Touré dinsdag bekend dat de 34-jarige middenvelder van Manchester City is teruggekomen op zijn eerdere beslissing om te stoppen als international. "Yaya wil nog een prijs winnen met de 'Olifanten' van Ivoorkust", meldde manager Dimitry Seluk op Twitter.

Touré maakte in september vorig jaar bekend dat hij na precies honderd officiële interlands stopte bij Ivoorkust. De middenvelder deed met zijn land mee aan de WK's van 2006, 2010 en 2014 en leidde zijn land in 2015 als aanvoerder naar de Afrikaanse titel.

Marc Wilmots wilde Touré begin dit jaar al terughalen nadat hij net was aangesteld als nieuwe bondscoach. De Ivoriaan wees een terugkeer in de nationale ploeg toen nog af. Onder leiding van Wilmots wist Ivoorkust zich niet te plaatsen voor het WK in Rusland.

Bij Manchester City is Touré op een zijspoor beland. De viervoudig Afrikaans voetballer van het jaar kwam dit seizoen pas in drie competitieduels in actie voor zijn club.