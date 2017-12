Kane vestigt records bij ruime overwinning Tottenham op Southampton

Kane bracht zijn aantal treffers in een kalenderjaar op 39 en brak daarmee het Premier League-record van Alan Shearer, die in 1995 voor Blackburn Rovers 36 keer scoorde. De 63-voudig Engels international had daar destijds 42 wedstrijden voor nodig.

Kane verbeterde het record in zijn 35e wedstrijd van 2017. De aanvaller opende halverwege de eerste helft de score voor Tottenham door raak te koppen uit een vrije trap van oud-Ajacied Christian Eriksen.

Zes minuten voor rust verdubbelde Kane de marge voor de Spurs. Ditmaal vond hij het net op aangeven van Heung-Min Son. Halverwege de tweede helft voltooide hij zijn hattrick met een lobje over doelman Fraser Forster.

Messi

Met 56 treffers voor Tottenham en de Engelse nationale ploeg in 2017 heeft Kane nog een record in handen. Hij passeerde daarmee Lionel Messi wat het aantal doelpunten in alle competities in een kalenderjaar betreft. De Argentijn vond 54 keer het net voor FC Barcelona en Argentinië.

Kort na rust zorgden Dele Alli en Son voor de andere goals bij de Spurs tegen Southampton, waarvoor Sofiane Boufal en voormalig FC Twente-aanvaller Dusan Tadic trefzeker waren. Wesley Hoedt speelde de hele wedstrijd mee bij de 'Saints', waar Virgil van Dijk niet tot de wedstrijdselectie behoorde.

Tottenham blijft met 37 punten uit twintig duels vijfde. Southampton is met negentien punten veertiende.

