Mourinho klaagt over extra rustdag Manchester City rond feestdagen

United neemt het op Tweede Kerstdag op tegen het verrassend goed presterende Burnley, dat zevende staat in de rangschikking. Koploper City komt woensdag pas in actie tegen Newcastle United, tot chagrijn van de Portugees.

"Zo'n extra rustdag maakt veel verschil", aldus Mourinho tegen Sky Sports. "Het is echt niet te onderschatten hoeveel dat betekent voor de fysieke gesteldheid van spelers."

"In de kerstperiode is het een probleem dat niet alle ploegen op dezelfde dag spelen", gaat de 54-jarige manager van de 'Mancunians verder. "Ploegen die pas woensdag spelen, kunnen een dag langer rusten. Dat is zeer in hun voordeel."

Blessures

Spelen rond Kerst en Oud en Nieuw is Mourinho sowieso een doorn in het oog. "De drukke eindejaarsperiode veroorzaakt 'decemberblessures'. Je ziet dat spelers eerder het veld af moeten omdat ze sneller geblesseerd raken of vermoeid zijn."

Eerste achtervolger United heeft in de Premier League een achterstand van dertien punten op nummer één City. Op 30 december en 1 januari komt de ploeg van Mourinho weer in actie, terwijl de 'Citizens' op Oudjaarsdag moeten aantreden.

Bekijk hier het programma en de stand in de Premier League